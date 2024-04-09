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Байден продлил на год действие ряда санкций против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент США Джо Байден принял решение продлить санкции против России на год из-за «вредоносной деятельности властей» страны. Соответствующее заявление было опубликовано 9 апреля на сайте Белого дома.

Указывается, что под вредоносной деятельностью подразумевается якобы имевшее место «препятствование проведению свободных и демократических выборов и подрыв демократических институтов в США, их странах-союзниках и партнерах», а также «участие во вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий, направленной против США, их союзников и партнеров».

Кроме того, утверждает, что Россия якобы нарушала «устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность государств». В Вашингтоне считают, что РФ якобы занималась «поощрением и использованием транснациональной коррупции для оказания влияния на правительства других стран" и подрывом «безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США».

«По этой причине [санкционное] чрезвычайное положение, объявленное указом 14024 <...>, должно действовать еще год после 15 апреля 2024 года», — говорится в заявлении Байдена.

По его словам, деятельность РФ «представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

Байден уведомил Конгресс США о продлении санкционного режима.

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Ранее, 27 марта, США внесли в санкционные списки, касающиеся КНДР, российскую компанию «Алис». Помимо этого, США ввели санкции против шести физических лиц, в том числе двое граждан КНДР, которые якобы находятся в России..

25 марта США расширили антироссийские санкции. Так, в список санкций попали 18 компаний и два физических лица.

США 20 марта ввели санкции против еще двух физических и двух юридических лиц из России. Отмечается, что включение в санкционный список влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с фигурантами.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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