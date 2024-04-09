ЕСПЧ впервые оштрафовал страну за недостаточную борьбу с изменением климата

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые осудил государство за бездействие в вопросах борьбы с изменением климата. Как следует из решения, опубликованного на сайте суда 9 апреля, правительство Швейцарии обязано выплатить €80 тыс. штрафа истцам.

В публикации ЕСПЧ отмечается, что четыре пожилые женщины из швейцарской ассоциации «Старейшины за защиту климата» подали иск против Берна и обвинили власти в недостаточных действиях по борьбе с изменением климата, а также его последствиями для условий жизни и здоровья.

«Суд постановил, что имело место нарушение права на уважение частной и семейной жизни, предусмотренного конвенцией, а также нарушение права на доступ к суду. Суд постановил, что Швейцарская Конфедерация не выполнила свои обязанности по Конвенции в отношении изменения климата», — указали в пресс-службе.

До этого, 21 сентября, генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с речью, критикующей неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата. Он также предупредил, что если отношение людей к этой проблеме не поменяется, то температура воздуха повысится на 2,8 градуса, а это приведет к опасности и нестабильности в мире.