Opel представил возрожденную модель Frontera

Концерн Stellantis представил возрожденную модель Opel Frontera. Если прежде это имя носил рамный внедорожник, то теперь это электрифицированный кроссовер. Подробности о модели компания опубликовала 9 апреля.

Opel Frontera будет доступен как с полностью электрической силовой установкой, так и в виде «мягкого» гибрида с 48-вольтовой технологией, характеристики модели пока не раскрываются.

Фото: Stellantis

В салоне разместили два экрана диагональю 10 дюймов, охлаждаемый отсек для беспроводной зарядки смартфона, передние сиденья с прорезью, снижающей давление на копчик. Обивка выполнена из экологически чистого переработанного материала.

Объем багажного отсека составляет 460 л, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается вырастет до 1600 л. На крыше можно перевозить груз весом до 200 кг. Сроки начала продаж новинки пока не называются.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что компания Skoda запустила производство обновленного семейства Octavia на заводе в Млада-Болеславе. Новинка выйдет на европейский рынок во II квартале этого года.