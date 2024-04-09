В Мособлпожспасе напомнили о правилах пожарной безопасности весной

Советник начальника государственного казенного учреждения Московской области Мособлпожспас, заслуженный спасатель России Игорь Томчук рассказал во вторник, 9 апреля, о самых частых причинах возникновения пожара в весенний период.

«Говоря о поджогах травы, хочу отметить, что это беда, которая преследует нас каждый год, начиная с апреля. На прошлых выходных оперативные службы Мособлпожспаса 22 раза оперативно реагировали на инциденты с поджогом травы. Риск пожаров сейчас особенно велик из-за сильнейших ветров и теплой погоды, поскольку трава высыхает очень быстро, а для ее сильного возгорания достаточно 17% влажности. При таких условиях сильный ветер за считаные секунды может распространить огонь до населенного пункта», — рассказал Томчук в беседе с «Радио 1».

Спасатель подчеркнул, что во время введения пожароопасного периода категорически нельзя осуществлять поджог травы. Такие действия запрещены законом не только на открытой местности, но и на садовых участках, в частных владениях, дачных поселениях и других местах. Пожароопасный период будет введен в Подмосковье не позднее 15 апреля, уточнил Томчук.

«Если вы развели огонь в положенном месте при соблюдении всех условий до введения пожароопасного периода, обязательно имейте при себе средства для тушения огня: воду, огнетушитель, землю», — рассказал он, отметив, что необходимо соблюдать осторожность с использованием жидкости для розжига при разведении огня.

Спасатель добавил, что необходимо напоминать детям и подросткам о пожарной опасности в весенний период. Баловство с огнем может привести к тяжелым последствиям, а также к большим штрафам и даже уголовной ответственности, предупредил специалист.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с членами областного правительства и главами округов подготовку к сезону пожаров, сообщает телеканал «360».

Он обратил отдельное внимание на то, что все службы должны заблаговременно подготовиться к пожароопасному сезону, передает RT.

В тот же день глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что ведомство наращивает группировки своих сил и средств в местах, где может осложниться обстановка с паводковыми подтоплениями и природными пожарами.