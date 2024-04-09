Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма
Мир
Нетаньяху пообещал неизбежную ликвидацию Израилем всех батальонов ХАМАС
Мир
Таможня Гонконга обнаружила крупнейшую контрабанду золота на $10,7 млн
Мир
В Германии сообщили об исчерпании фонда на €100 млрд для модернизации бундесвера
Общество
Специалисты проверят все дамбы в Свердловской области после ЧП в Орске
Общество
В Новой Москве проводится проверка из-за гибели рыбы в водоеме деревни Дудкино
Мир
Постпред РФ в Вене подтвердил назначение заседания МАГАТЭ по ЗАЭС на 11 апреля
Авто
В Москве восстановили работу баз ГИБДД после технического сбоя
Общество
На Вязьме начали замену поврежденных после обрушения путепровода ж/д путей
Мир
Антонов заявил об объективной усталости населения Запада от конфликта на Украине
Общество
В Оренбургской области более 800 человек получили выплаты из-за паводка
Общество
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии запроса на особый порядок ЕГЭ в Оренбуржье
Армия
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Мир
Маск назвал реальной проблемой отказ США завершить конфликт на Украине
Мир
В СВР предрекли провал попытки США дать преимущество ВСУ за счет осужденных
Общество
Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье

Юрист рассказал о рисках при оплате по QR-коду

Гусятников: оплачивать по QR-коду стоит, если есть уверенность в его подлинности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оплата по QR-коду становится всё популярнее, тем не менее, рассчитываясь таким способом, можно стать жертвой мошенников, отметил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Он рассказал «Известиям» 9 апреля о рисках при оплате таким вариантом и объяснил, как не попасться на уловки злоумышленников.

«Оплата товаров в крупных магазинах и супермаркетах относительно безопасна, потому что там используется динамический QR-код, который генерируется индивидуально под каждую покупку. Тем не менее, прежде чем нажать кнопку «Оплатить», стоит внимательно проверять реквизиты и сумму. А вот в случае со статическими QR-кодами стоит проявлять особую бдительность. Чаще всего мошенники используют схему с подменой QR-кода, то есть поверх настоящего они приклеивают свой. Таким образом потребитель оплачивает не товар, а переводит деньги аферистам», — сказал юрист.

По его словам, в случае с QR-кодами, размещенными в общественных местах, таких как кафе, рестораны, метро, аэропорты, вокзалы, парки, бороться с такими мошенниками непросто.

«Например, в прошлом году был скандал с компанией, которая предоставляет в прокат электросамокаты. Мошенники расклеили на них собственные QR-коды, в результате их жертвами стало достаточно большое количество граждан», — напомнил он.

Юрист посоветовал оплачивать что-то по QR-коду только в том случае, если есть уверенность в его подлинности, и только в проверенных местах. Прежде чем совершить оплату, следует проверить, не наклеен ли QR-код сверху на другой. Кроме того, нужно всегда смотреть на сумму платежа и реквизиты.

«Также при помощи QR-кодов на ваше устройство может быть установлена программа-шпион, которая ворует пароли и может передавать данные с вашего устройства. Поэтому стоит с осторожностью не только оплачивать покупки, но и переходить по ссылкам, указанным в кодах, тем более скачивать или устанавливать какие-то программы, на которые ведет QR-код», — заключил Гусятников.

Мобильный, гад же ты: эксперты предупредили о резком росте квишинга
Они призывают не расплачиваться через QR-коды в ненадежных магазинах и переписках

Ранее, 1 марта, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с участниками Ассоциации банков России сообщила, что в 2024 году планируется начать пилотный проект по внедрению универсального платежного QR-кода, разработанного регулятором. По ее словам, единый QR востребован людьми.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024