Юрист рассказал о рисках при оплате по QR-коду

Оплата по QR-коду становится всё популярнее, тем не менее, рассчитываясь таким способом, можно стать жертвой мошенников, отметил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Он рассказал «Известиям» 9 апреля о рисках при оплате таким вариантом и объяснил, как не попасться на уловки злоумышленников.

«Оплата товаров в крупных магазинах и супермаркетах относительно безопасна, потому что там используется динамический QR-код, который генерируется индивидуально под каждую покупку. Тем не менее, прежде чем нажать кнопку «Оплатить», стоит внимательно проверять реквизиты и сумму. А вот в случае со статическими QR-кодами стоит проявлять особую бдительность. Чаще всего мошенники используют схему с подменой QR-кода, то есть поверх настоящего они приклеивают свой. Таким образом потребитель оплачивает не товар, а переводит деньги аферистам», — сказал юрист.

По его словам, в случае с QR-кодами, размещенными в общественных местах, таких как кафе, рестораны, метро, аэропорты, вокзалы, парки, бороться с такими мошенниками непросто.

«Например, в прошлом году был скандал с компанией, которая предоставляет в прокат электросамокаты. Мошенники расклеили на них собственные QR-коды, в результате их жертвами стало достаточно большое количество граждан», — напомнил он.

Юрист посоветовал оплачивать что-то по QR-коду только в том случае, если есть уверенность в его подлинности, и только в проверенных местах. Прежде чем совершить оплату, следует проверить, не наклеен ли QR-код сверху на другой. Кроме того, нужно всегда смотреть на сумму платежа и реквизиты.

«Также при помощи QR-кодов на ваше устройство может быть установлена программа-шпион, которая ворует пароли и может передавать данные с вашего устройства. Поэтому стоит с осторожностью не только оплачивать покупки, но и переходить по ссылкам, указанным в кодах, тем более скачивать или устанавливать какие-то программы, на которые ведет QR-код», — заключил Гусятников.

Ранее, 1 марта, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с участниками Ассоциации банков России сообщила, что в 2024 году планируется начать пилотный проект по внедрению универсального платежного QR-кода, разработанного регулятором. По ее словам, единый QR востребован людьми.