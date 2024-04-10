Сто раз услышать: рынок аудиокниг в 2024 году вырастет в полтора раза

В этом году ожидается рост предложения аудиокниг как минимум на 60–70%, прогнозирует рынок. Уже в 2023-м цифры оказались рекордными: сегмент вырос на 24% в сравнении с 2022 годом, узнали «Известия». На «Букмейте» количество часов потребления аудиокниг выросло в 1,5 раза, а у «Литрес» 44% выручки от пользователей подписки пришлись именно на этот формат. Российские книжные сервисы заявляют, что аудиокниги сегодня — главный драйвер развития индустрии и чтения. В том, что ждет рынок в будущем, как создаются и озвучиваются аудиокниги и что пользователи слушают активнее всего, разбирались «Известия».

Вперед к светлому будущему

В 2023 году емкость рынка аудиокниг достигла рекорда: она выросла на 24% и составила 3,8 млрд рублей , рассказали «Известиям» в пресс-службе сервиса «Литрес». На площадке «Литнет» в прошлом году количество аудиокниг увеличилось на 20%, а за I квартал 2024-го эта цифра выросла в 2,5 раза.

Директор по контенту книжного сервиса «Букмейт» Юлия Мишкуц отмечает: уже в марте 2024 года 80% пользователей площадки хотя бы раз выбирали именно аудиоформат для знакомства с литературой. При этом больше 20% совмещают чтение и прослушивание книг.

Фото: Global Look Press/Robert Michael

— С ноября прошлого года количество часов потребления аудиокниг выросло в 1,5 раза и продолжает расти. При этом 50% подписчиков стали читать больше за последний год. И почти половина пользователей использует все три формата книг — бумажные, аудио и электронные, — добавила Мишкуц.

По словам гендиректора ГК «Литрес» Сергея Анурьева, 2023-й стал для всего цифрового книжного рынка годом активного восстановления после серьезного снижения показателей в 2022-м. «Его темпы роста даже превзошли наши ожидания: изначально мы прогнозировали рост на уровне 13–15%, по итогу емкость выросла на 19% и составила 12,5 млрд рублей» , — отметил он.

— В 2023 году в сервисе «Литрес» было выпущено более 33 тыс. аудиокниг, что на 93% больше, чем годом ранее. Направлением собственного аудиоконтента площадки было выпущено более 24 тыс. аудиокниг — в два раза больше, чем в 2022-м. Выручка сервиса от продаж собственного аудиоконтента выросла на 52% по сравнению с 2022 годом , — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Литрес».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В компании отмечают, что лучше всего аудиосегмент продвигается благодаря контенту digital-авторов, также сильно помогает подписка. В прошлом году 44% выручки от пользователей подписки пришлось на аудио, в то время как в 2022 году он составлял 34%.

В этом году «Литрес» прогнозирует рост аудиоконтента на 60–70%, в основном за счет собственных продуктов. У «Литнет» аудиокниги тоже стали перспективным направлением: в пресс-службе рассказали, что платформа планирует расширить функционал потребления аудиоконтента и для этого уже запустили мобильное приложение.

А был ли голос

Стоимость создания аудиокниги варьируется чаще всего от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей. Значительную ее часть составляет гонорар актера. Чем он известнее, тем больше может быть эта сумма. Гонорар обычно рассчитывается исходя из времени занятости исполнителя на проекте и привязывается к его съемочным расценкам. Но платформы подходят к этому вопросу по-разному: например, «Литнет» рассчитывает оплату за озвучивание, исходя из стоимости готового часа материала после монтажа.

— В создании обычно участвуют актер, режиссер и звукооператор. Иногда текст предварительно адаптируется к записи. Как правило, запись осуществляется на протяжении двух-трех часов подряд, с перерывами. Запись каждой книги требует нескольких смен, так как при длительном чтении актер устает и у него садится голос . Книга в среднем содержит 50 тыс. слов, и вероятность ошибиться есть всегда. Такие ошибки исправляются путем перезаписи фрагментов текста, — рассказали в сервисе «Литрес».

Фото: Getty Images/Phynart Studio

Наиболее узнаваемыми и любимыми голосами слушателей считаются Сергей Чонишвили, Александр Клюквин, Всеволод Кузнецов, Михаил Горевой, Татьяна Бондаренко и Елена Греб. Периодически привлекаются и звезды: Константин Хабенский, Сергей Безруко в, Равшана Куркова, Дмитрий Чеботарев. А в проекте «Переводы Букмейта» озвучка записывается актерами Мастерской Брусникина. По мнению издателя «Дома история» Ирины Рябцевой, топовых звезд есть смысл привлекать только на заранее понятные, громкие проекты.

— Личность чтеца не сыграет большой роли в нишевой литературе, но точно добавит необходимый флер бестселлеру. Так, например, нам повезло поработать с Юрой Борисовым и привлечь его на запись книги «Тени тевтонов» Алексея Иванова, — рассказала Ирина Рябцева.

Фото: Global Look Press/Robert Michael

Из-за высокой стоимости создания аудиокниг, конечно, меньше, чем электронных. Но расходы на запись разовые, а продажи во времени не ограничены. При большом каталоге и правильном выборе проектов выручка позволяет покрывать затраты на новые фонограммы. К тому же расходы на аудиокнигу даже с учетом дорогой записи из-за «звездного» голоса чаще ниже затрат на печать, особенно на современном рынке, уточнила Рябцева.

— Во время работы над книжными сериалами много внимания уделяется саунд-дизайну и режиссуре. Например, для озвучки книжного сериала Алексея Сальникова про драконов «Когната» Сергею Гилеву нужно было подобрать интонации и голоса не только для мужских и женских персонажей, но и для драконов, — рассказала Юлия Мишкуц.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Но заниматься озвучиванием книг могут не только люди. В 2023 году «Литрес» воспользовался технологией синтеза речи TTS, с помощью нее было создано 66% аудиокниг из всей библиотеки. И только 34% озвучили участники проекта «Литрес.Чтец», в рамках которого актером озвучания романа может стать любой желающий.

— Мы надеемся, что в расширении аудиокаталога не последнюю роль сыграют технологии. Они, конечно, не заменят профессиональную озвучку, но дадут людям возможность слушать то, что по разным причинам не было бы озвучено. «Яндекс» много экспериментирует с речевыми технологиями, чтобы добиться качества, которое позволило бы людям с удовольствием слушать длинные тексты, — поделилась мнением Юлия Мишкуц.

Огласите весь список, пожалуйста

Найти аудиокниги можно не только на книжных сервисах . Если в 2022 году «Литрес» поставляла на OZON только 50% своего каталога, то в апреле 2023 сервис предоставил маркетплейсу всю свою библиотеку: это более 1 млн электронных и аудиокниг, а также спектаклей и подкастов. Уже в декабре 2023 года выручка «Литрес» на OZON в шесть раз превысила показатели продаж 2022 года.

В десятку самых популярных аудиокниг сервиса «Букмейт» входят «Homo Sapiens. Краткая история эволюции человечества» Эдварда Норберта, «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит, «Близости» Кэти Китамура, «Кадавры» Алексея Поляринова и «Йеллоуфейс» Ребекки Куанг. А в списке суперхитов — «Дюна» Фрэнка Герберта, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и нонфикшены «Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса» Эмили Нагоски и «На стрессе. Как превратить стресс в ресурс» Ника Арнетта.

Фото: АСТ

— Качественная аудиоверсия позволяет привлечь новых подписчиков, вовлечь людей в частотное чтение, сделать книги доступнее, а знакомство с ними — комфортнее, — объясняет интерес пользователей Юлия Мишкуц.

Действительно, те, кто не привык много читать или не уверен в своих книжных предпочтениях, зачастую выбирают именно аудиоверсии книг, добавила она. Многие из них можно найти бесплатно, но даже с подпиской их прослушивание выгоднее, чем покупка бумажного издания. А если книга понравится, можно купить в домашнюю библиотеку и печатную версию. Кроме того, многим в современном темпе жизни просто удобнее пользоваться аудиоформатом — это еще и экономит время. Прослушивание книги, как музыки, становится фоном для повседневной рутины, будь то поездка за рулем или уборка дома, рассуждает эксперт.

Фото: Popcorn Books

У «Литрес» тоже в топе «Дюна» и «Мастер и Маргарита», а еще подписчики сервиса активно слушают «Авиатора» и «Лавра» Евгения Водолазкина. Много слушают и книг по личностному развитию , а это, в том числе, «К себе нежно» Ольги Примаченко, «Думай медленно, решай быстро» Даниэля Канемана и «Брать, давать и наслаждаться» и «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой.

Аудитория «Литнет» традиционно предпочитает любовные романы и фэнтези, а то и микс этих двух жанров. За последнюю неделю здесь чаще всего слушали романы «Только моя принцесса» Инны Стужевой, «Босоногая графиня» Марины Ирсевой и «Право волка» Ланы Морриган. На фоне повышенного спроса издательская платформа Rugram запускает проект «АудиоRugram». Их аудиокниги будут доступны на платформах «Литрес», «Литнет», «Звук» и «Строки».

Фото: Редакция Елены Шубиной