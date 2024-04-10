Эксперты назвали главные тенденции на первичном рынке недвижимости Москвы

По итогам I квартала на первичном рынке массового сегмента Москвы объем предложения вырос на 3%, а средневзвешенная цена кв. м квартир и апартаментов составила 326 103 рублей. Это следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 10 апреля. Аналитики выделили несколько главны х тенденций.

По итогам I квартала на рынке новостроек массового сегмента в пределах «старой» Москвы в реализации находилось 97 проектов, где предлагалось 20,3 тыс. лотов, из которых 18,1 тыс. — квартиры и 2,2 тыс. — апартаменты. Объем предложения за квартал вырос на 3%, однако год к году сократился на 9,6%. По подсчетам экспертов, средневзвешенная цена кв. м составила 326 103 рублей за 1 кв. м — за год цена увеличилась на 16%, за квартал не изменилась. Отсутствие роста средневзвешенной цены квартир в начале текущего года аналитики объяснили коррекцией после стремительного роста на фоне повышенной активности со стороны покупателей в ожидании увеличения ключевой ставки.

При этом доля ипотечных сделок в массовом сегменте сократилась на 12 процентных пункта (п.п.) и составила 73%. Однако тенденция сокращения доли ипотеки наблюдалась в январе и феврале, тогда как в марте доля ипотечных сделок выросла по сравнению с февралем на 8 п.п. и составила 74%, добавили аналитики.

Среди тенденций эксперты выделили снижение объема продаж и прирост в марте относительно первых двух месяцев 2024 года. По итогам I квартала 2024 года на рынке недвижимости массового сегмента было зарегистрировано 6 069 договоров долевого участия (ДДУ). В январе и феврале уровень спроса был наиболее низким — 1744 и 1650 сделок соответственно, но в марте количество зарегистрированных сделок составило 2675 ДДУ.

«Низкий спрос в январе-феврале и восстановление уровня спроса в марте по сравнению с предыдущими месяцами 2024 года объясняется прежде всего фактором сезонности — в ретроспективе прошлых лет спрос в марте превышал показатели января и февраля, при этом январь всегда является месяцем с самым низким уровнем продаж за год в связи с новогодними праздниками», — объяснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, другим фактором, который привел к низким объемам продаж в первые месяцы, стало то, что в ожидании повышения ключевой ставки и ухудшения ипотечных условий многие покупатели поспешили совершить сделку до повышения ключевой ставки и ужесточения условий по ипотеке.

«Вместе с тем причиной роста спроса в марте может выступать раскрытие банковских депозитов к этому времени, так как в июле-августе с первым повышением ключевой ставки до 8,5% выросла доля краткосрочных депозитов по вкладам. Нельзя не упомянуть и охлаждение цен. На фоне пониженного спроса и ужесточения условий по ипотеке застройщики стали использовать новые акции и программы для привлечения клиентов», — добавил Сырцов.

В то же время, объясняя тенденцию стагнации цен на квартиры, эксперты отметили, что отсутствие роста стоимости в январе и феврале происходило на фоне сокращения спроса, а незначительный рост цен в марте является ответом на восстановление уровня продаж. В компании уточнили, что на рынке наблюдается усиливающееся влияние поведения покупателей на действия девелоперов — цены на квартиры не выросли в I квартале 2024 года, даже несмотря на то что удорожанию способствовало структурное изменение предложения на рынке в сторону роста доли лотов в проектах на стадиях высокой строительной готовности.

Еще одна тенденция — рост доли предложения жилья и апартаментов на стадии высокой строительной готовности. Аналитики уточнили, что в I квартале наблюдается изменение предложения в сторону увеличения доли лотов в сданных проектах или в проектах на стадии отделочных работ. По их мнению, это может быть связано с более осторожным поведением девелоперов в отношении вывода новых проектов в реализацию в условиях невысокого спроса.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что в столице жилье на начальном этапе строительства стоит в среднем на 15,9% дешевле готовых вариантов. При этом, как следует из данных компании «Метриум», в премиальном и элитном сегментах, а также в Новой Москве недвижимость на котловане, наоборот, дороже сданной.