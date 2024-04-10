Проповедь и намаз в Московской соборной мечети по случаю Ураза-байрама. Трансляция
В среду, 10 апреля, мусульмане празднуют Ураза-байрам. По случаю праздника проводятся проповеди и богослужения, в Москве открыты для верующих Московская соборная, Историческая и Мемориальная мечети.
«Известия» ведут онлайн-трансляцию из Московской соборной мечети.
Ураза-байрам — один из главных праздников мусульман, символизирующий окончание самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.
В преддверии праздника мусульмане совершают полное омовение, убираются в домах, готовят национальные блюда и подарки для близких. После молитвы принято посещать могилы предков, поздравлять старших родственников и ходить в гости, накрывать праздничный стол, а также быть щедрыми и раздавать милостыню.
По случаю праздника среда объявлена выходным днем в Татарстане, Башкирии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карачево-Черкесии и в Республике Крым. Праздник будет отмечаться в период с 9 по 12 апреля.
Для тех, кто не может прийти на богослужение, «Известия» ведут онлайн-трансляцию из Московской соборной мечети.