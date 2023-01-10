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Рамадан 2023: начало и конец, как соблюдать пост, что нельзя делать

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Фото: РИА Новости/Абзал Калиев
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Рамадан — священный месяц поста у мусульман. В 2023 году праздник начинается с заходом солнца 23 марта и продлится до вечера 21 апреля. Востоковед, главный научный сотрудник в ИМЭМО им. Примакова Алексей Малашенко рассказал «Известиям» об истории и традициях праздника.

Специалист уточнил, что по мусульманскому календарю Рамадан — это девятый месяц, месяц поста.

Рамадан: как соблюдать пост в священный месяц

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Связан он с 610-м годом по христианскому календарю, когда пророк Мухаммед стал получать откровения от Аллаха и появился Коран. Это произошло именно в Рамадан. Праздничными считаются и месяц поста, и Ураза Байрам — само торжество по окончании Рамадана, которое длится три дня.

К окончанию Рамадана верующие начинают готовиться заранее — проводят дома уборку, готовят праздничные блюда и лучшую одежду. Частью ритуалов во время поста считается раздача милостыни — это компенсирует ошибки, которые человек мог допустить в течение месяца.

В Рамадан необходимо воздерживаться от пищи и воды в течение всего светового дня. По Корану прием пищи возможен только после того, как станет настолько темно, что черную нить становится невозможно отличить от белой. Запрещено и курение, а также интимная близость. Суть поста заключается в том, чтобы посвятить свои мысли Аллаху. Во время Рамадана верующие также по возможности совершают малый хадж в Мекку и Медину.

Что нельзя делать в Рамадан

В мусульманском мире существуют понятия «сухур» и «ифтар». Сухур — это первый прием пищи, завтракать нужно до первых признаков рассвета, когда еще не видно утренней зари. Ифтар — второй и последний прием пищи. Ужинать следует после вечерней молитвы, когда солнце скрылось за горизонт.

Послабления возможны только во время болезни, странствий, для беременных и в некоторых других случаях. Также не обязаны соблюдать пост в месяц Рамадан дети до семи лет.

«У меня был случай, когда я работал переводчиком на авиационной военной базе в Египте. По решению мусульманских духовных лиц было разрешено в армии не соблюдать пост. А в авиации его нельзя было соблюдать — есть нужно было обязательно. Но два лейтенанта наотрез отказались нарушить пост. Парней отстранили от полетов, и уговаривать их поесть приезжал сам замминистра обороны Египта», — поделился Малашенко.

Малашенко подчеркнул, что приверженцев поста среди мусульман гораздо больше, чем последователей Великого поста у христиан.

В нашем материале — Курбан-байрам-2023: начало и конец, как празднуют, что нельзя делать.

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