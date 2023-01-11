Ураза-байрам 2023: какого числа начало и конец, что готовят, как празднуют

Мусульмане в пятницу, 21 апреля, отмечают «праздник разговения» — Ураза-байрам (араб. Ид аль-Фитр. — Прим. iz.ru), знаменующий окончание месяца обязательного поста Рамадан, в течение которого верующие от рассвета до заката воздерживались от пищи, воды и развлечений.

Ураза-байрам наряду с Курбан-байрамом («праздник жертвоприношения») является главным праздником ислама. Он будет длиться три дня, до 23 апреля включительно.

С раннего утра в каждом российском городе мусульмане собираются в мечетях на общую молитву (намаз), а после сядут за столы с едой. По традиции, трапезу и веселье нужно разделить с родными, друзьями, соседями разных вероисповеданий и национальности, а главное — помочь голодным и обездоленным.

Главное блюдо праздника — это баранина, но животных в этот день, в отличие от Курбан-байрама, не забивают. Также на столах у мусульман будет плов, беляши (закрытый пирог с начинкой из картофеля и халяльного мяса), перемячи (жареные пирожки с мясом), манты и много сладостей, например, чак-чак и пахлава.

В этот день верующие также отправляются на кладбище помянуть умерших и посещают усыпальницы местных святых.



В дни разговенья также устраиваются ярмарки, на которых показывают красочные представления. Идет оживленная торговля на базарах, для молодежи и детей устраиваются развлечения. Часто гулянья происходят у воды.

В некоторых российских регионах Ураза-байрам объявлен нерабочим днем. Среди них — Татарстан, Башкирия, Дагестан, Крым, Адыгея, Чечня. Всего в нашей стране проживают порядка 20 млн мусульман, действуют более 7 тыс. мечетей и молельных домов.