Экономист назвала последствия в случае ввода США новых пошлин на экспорт из КНР

Вероятность введения США новых пошлин на экспорт из Китая, в частности, в отношении зеленых технологий, достаточно высокая, считает руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая. Об этом она рассказала «Известиям» 9 апреля. При этом эксперт не исключила, что в Европе могут последовать примеру Соединенных Штатов, и в итоге такое развитие событий может дать вклад в инфляцию в странах, вводящих торговые ограничения.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNBC заявила, что США могут ввести новые пошлины на экспорт из Китая , в частности в отношении зеленых технологий.

Беленькая отметила, что протекционизм, тарифные войны с основным экономическим конкурентом — Китаем — были характерной чертой экономической политики бывшего президента США Дональда Трампа.

«Да и сейчас, готовясь к ноябрьским выборам, Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин 60% на весь импорт из Китая. Это обосновывается защитой промышленности и рабочих мест в США, сокращением дефицита США во внешней торговле с Китаем. Интересно, что действующий президент США [Джо] Байден выступал против тарифных войн с Китаем, но не отменил введенные Трампом тарифы, кроме того, неоднократно вводились ограничения доступа Китая к передовым технологиям американских компаний, что объяснялось интересами национальной безопасности», — добавила эксперт.

Аналитик обратила внимание на то, что, начиная визит в Китай, министр финансов США сказала, что американская сторона стремится к здоровым экономическим отношениям с Китаем, в рамках которых будут обеспечены равные условия для американских работников и предпринимателей.

«Обеспокоенность администрации США связана с тем, что Китай «оттесняет» США в мировой конкуренции на том направлении, которое руководство Белого дома считает одним из наиболее стратегически перспективных — возобновляемая энергетика. По данным Economist, китайские компании производят 90% мировых солнечных панелей, 60% литий-ионных батарей и более половины электромобилей. Эти отрасли известны в Китае как «новая тройка», — объяснила Беленькая.

Она также привела данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), согласно которым в прошлом году на долю экологически чистой энергетики пришлось 40% роста ВВП Китая.

Во время визита Йеллен выражала обеспокоенность последствиями избыточных производственных мощностей «зеленых технологий» в Китае, поддерживаемых за счет нерыночных практик — субсидий, в результате чего китайская продукция по демпинговым ценам попадает на экспорт, что «искажает мировые цены и структуру производства и наносят ущерб американским фирмам и работникам, а также фирмам и работникам по всему миру», отметила аналитик.

Йеллен пыталась убедить китайскую сторону сократить поддержку отрасли.

«Исходя из ее слов [в интервью], что «она не исключает принятия каких-либо мер, включая потенциальные тарифы, в отношении экспорта зеленой энергии из Китая», если Китай не скорректирует подход к стимулированию отрасли, договориться, вероятно, пока не удалось. В общем, это неудивительно — ведь и США на государственном уровне поддерживают развитие в своей стране «зеленых технологий» — в частности, это предусмотрено в принятом по инициативе Байдена законе «О снижении инфляции», который предоставляет субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что эти товары выпущены в Соединенных Штатах», — рассказала Беленькая.

По ее словам, этот закон вызвал негативную реакцию лидеров крупнейших европейских государств, опасавшихся углубления деиндустриализации Европы и потери рабочих мест.

«Поскольку, по всей видимости, договориться не удалось, вероятность введения США торговых рестрикций для «зеленой энергетики» из Китая достаточно высока. Не исключено, что и для Европы, начавшей расследование субсидий в производстве китайских электромобилей, будет большим соблазном последовать в этом случае примеру США. Такое развитие событий может дать вклад в инфляцию в странах, вводящих торговые ограничения, так как тарифы повышают стоимость продукции для потребителя», — заключила аналитик.

Ранее, 6 марта, бизнесмен, член комитета «Деловой России» по торговле Олег Воробьев рассказал «Известиям», что повышение США тарифов на экспорт из КНР в теории способно амортизировать нанесенный ущерб Соединенным Штатам, однако не сможет остановить поток китайских товаров: полностью изолировать от них рынок невозможно, за этим последуют ответные санкции от КНР.