Таможня Гонконга обнаружила крупнейшую контрабанду золота на $10,7 млн

В Гонконгском аэропорту конфисковано золото, которое следовало в Японию, будучи замаскированным под детали воздушного компрессора. Как сообщила 8 апреля газета South China Morning Post, ссылаясь на данные таможни, общая сумма груза составила 84 млн гонконгских долларов ($10,7 млн).

Данный случай контрабанды стал самым крупным по стоимости за последние 115 лет. Согласно документам, внутри груза должны были находиться два воздушных компрессора общим весом 775 кг. Однако при более тщательном осмотре выяснилось, что «два ротора и четыре другие детали» на самом деле сделаны из золота, а сверху покрашены серой краской. Общий вес самих золотых деталей составил 146 кг.

Сотрудники таможни считают, что предполагаемой целью операции по контрабанде было уклонение от импортных пошлин в размере около 10% в Японии, что позволило бы сэкономить более $1 млн, если бы операция прошла успешно. По делу задержан 31-летний директор компании-отправителя. Ему грозит тюремное заключение до семи лет и штраф в 2 млн гонконгских долларов ($255 тыс.).

Тогда же сообщалось, что цены на золото достигли последовательных рекордных максимумов в 2024 году, стоимость унции драгоценного металла составила $2360. Аналитики спрогнозировали дальнейший рост цен до $2500 за унцию золота к концу года.

До этого, 15 ноября 2023 года, сотрудники таможни в аэропорту Домодедово в Москве пресекли контрабанду ювелирных изделий. Пассажир рейса, прибывшего из ОАЭ, пытался незаконно провести в рюкзаке двое швейцарских часов стоимостью 6 млн рублей. В ходе экспертизы было установлено, что корпус часов изготовлен из розового золота 750-й пробы.