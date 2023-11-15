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Золотые часы за 6 млн рублей пытался незаконно провезти иностранец в Домодедово

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Фото: Telegram/customs_rf
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Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово в Москве пресекли контрабанду ювелирных изделий. Пассажир рейса, прибывшего из ОАЭ, пытался незаконно провести в рюкзаке двое швейцарских часов стоимостью 6 млн рублей. Об этом в среду, 15 ноября, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

В сообщении говорится, что двое наручных часов Jaeger-LeCoultre находились в фирменных упаковках. Их перевозил гражданин КНР, прибывший из ОАЭ, сообщает «Москва 24». Инспекторы проверили ручную кладь 41-летнего пассажира на «зеленом» коридоре при выборочном контроле.

Сам нарушитель заявил, что не говорит по-русски и не знаком с таможенными правилами, пишет RT. Часы, по его словам, он приобрел для личного пользования, отмечает телеканал «Звезда».

В ходе экспертизы было установлено, что корпус часов изготовлен из розового золота 750-й пробы, безель усыпан бриллиантами, а стекло выполнено из сапфира, пишет сайт kp.ru.

Мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду ювелирных изделий из драгметаллов, которые относятся к перечню стратегически важных товаров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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В конце октября гражданка Украины при въезде на машине в Латвию из России пыталась провести более 1 млн гривен (около $40,6 тыс.), однако была задержана на таможенном пункте во Пскове. Отмечается, что при прохождении границы женщина предъявила национальную валюту только на разрешенную к ввозу сумму — эквивалентом около $7 тыс. Женщина призналась, что надеялась незаметно провезти валюту под широким платьем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере»).

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