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Деловой паритет: что даст соглашение СНГ о свободной торговле услугами

Документ призван обеспечить беспрепятственный доступ к рынкам Содружества
Фото: РИА Новости/Владислав Воднев
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Кабмин внес в Госдуму законопроект, предлагающий ратифицировать соглашение СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях. Оно позволит обеспечить устойчивое развитие торговых отношений на базе Содружества, создав благоприятные условия для роста экономик входящих в него стран. «Известия» узнали, что изменится с принятием документа.

Доступ к рынку

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях. Оно было подписано в июне 2023 года на заседании Совета глав правительств Содружества. Страны разрабатывали документ на протяжении 11 лет.

Соглашение призвано сформировать предсказуемые и понятные условия доступа на рынки услуг России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Соглашение позволит обеспечить устойчивое развитие зоны свободной торговли СНГ услугами и товарами, учитывая их неразрывную связь, благоприятные условия для роста экономик государств – участников СНГ, расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации», — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Отношения между членами ЕАЭС соглашение не затрагивает, поскольку эти государства связывают более либеральные условия торговли услугами и осуществления инвестиций. Фактически документ просто включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. При этом за странами сохраняется право применять действующее законодательство по ограничению иностранных инвестиций в чувствительных отраслях.

Соглашение также предусматривает единый стандарт безопасности инвесторов на рынках государств-участниц: гарантии защиты от экспроприации, возмещения ущерба, урегулирования споров между инвестором и государством.

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Ожидается, что соглашение простимулирует рост взаимных инвестиций, развитие производственных связей и формирование новых цепочек добавленной стоимости.

Документ вступит в силу через месяц после его ратификации как минимум тремя государствами-участницами. На данный момент соглашение уже ратифицировали Киргизия и Белоруссия.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Борьба с дискриминацией

Система регулирования международной торговли, сложившаяся в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), давно нуждается в реформации, напоминает доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

— Именно поэтому в последние десятилетия в разных уголках мира стали заключаться преференциальные торговые соглашения, которые, в частности, охватывают торговлю услугами и инвестиции, — подчеркивает эксперт.

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Знаковое для СНГ соглашение включает в себя ряд ключевых рамочных положений, направленных на создание благоприятных условий для развития торговли и инвестиционной деятельности между странами-участницами, указывает председатель правления ассоциации «Публичная дипломатия», член российской делегации в UNESCO Вадим Петров. Первое из них — принцип недискриминации поставщиков услуг и инвесторов.

— Это основополагающий принцип, который обеспечивает равные возможности для всех участников рынка без учета их национальной принадлежности. Он предусматривает, что поставщики услуг и инвесторы из стран СНГ будут иметь одинаковые условия для учреждения компаний, филиалов, получения разрешений и лицензий на поставку услуг, — утверждает эксперт.

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Фото: ТАСС/Егор Алеев

Второй важный аспект, по словам Петрова, — принцип упрощения процедур торговли и инвестирования. Речь о базовых процессах регистрации бизнеса, лицензирования и получения разрешений.

Среди подписантов соглашения значатся Узбекистан и Таджикистан — весомые игроки рынка Средней Азии, обращает внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. При этом они не являются членами ЕАЭС, где уже действует преференциальный режим сотрудничества в плане товарооборота, услуг и инвестиций.

— То есть де-факто ЕАЭС расширяется на две новых страны-участницы, которые привнесут новые рынки сбыта, торговли и инвестирования, — считает эксперт.

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Заключение соглашения позволит увеличить в 2024 году оборот услуг на 8%, что составляет примерно 80 млрд рублей, прогнозирует заместитель генерального директора Mntlab Вадим Тымчик.

Это соглашение поспособствует оптимизации хозяйственных связей между странами-участницами, накоплению опыта сотрудничества и созданию обновленного международного экономического блока. Оно позволит каждой стране сосредоточиться на производстве тех товаров и услуг, в которых она обладает преимуществами, видя при этом потенциал на более высокий, чем ранее, спрос, — уверен эксперт.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Что даст ратификация

К любому соглашению, снимающему барьеры и облегчающему доступ поставщикам услуг на новые рынки, торговые площадки относятся позитивно, потому что это увеличение поля их бизнеса, подчеркивает генеральный директор «РТС-тендер» Владимир Лишенков.

— В случае ратификации соглашения поставщики пойдут к новым заказчикам, и параллельно с ними на новые рынки может выйти торговая площадка, которая сможет консолидировать спрос и предложение, ускорить интеграцию на новых рынках, предложить обеим сторонам дополнительные сервисы, торговую и правовую экспертизу, то есть стать точкой выхода для российского бизнеса на новые рынки, — убежден эксперт.

После введения в действие соглашения количество компаний, предоставляющих услуги в странах СНГ, увеличится, согласна член совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты России, учредитель адвокатского кабинета «Право для бизнеса» Оксана Курочкина. Потребители получат доступ к новым формам и типам услуг высокого качества, а объемы международной торговли услугами возрастут.

Ратификация договора свидетельствует о стремлении России к углублению экономических связей с другими странами СНГ, развитию торгово-экономических отношений и участию в интеграционных процессах в регионе, полагает доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Это также может рассматриваться как шаг к укреплению международной позиции страны на мировых рынках в контексте трансформации международных экономических отношений, — уверен эксперт.

Непростая задача

Среди трудностей, которые могут возникнуть на практике при реализации соглашения, Дмитрий Морковкин выделяет необходимость адаптации национального законодательства к международным стандартам, противодействие протекционистским мерам и лоббированию отдельных отраслей экономики, а также сложности в обеспечении контроля за соблюдением недискриминационных принципов.

К проблемам также можно отнести возможную потерю рабочих мест на предприятиях из-за международной конкуренции, полагает Вадим Тымчик.

Кроме того, могут возникнуть традиционные сложности, характерные для любого международного соглашения подобного содержания, убежден Вадим Петров. Гармонизация национального законодательства стран-участниц с положениями соглашения может потребовать значительных усилий и времени. Создать дополнительные препятствия для эффективного взаимодействия могут и различия в уровне экономического развития государств.

— И, естественно, возможны споры относительно интерпретации и применения положений соглашения, что потребует разработки эффективных механизмов их разрешения, — указывает эксперт.

В случае с соглашением важно учитывать и геополитические риски, добавляет Денис Астафьев. Таджикистан, например, является недружественным государством для Киргизии, и это важно принимать во внимание.

граница Киргизии
Фото: ТАСС/Danil Usmanov

— Восток — дело тонкое, поэтому России как лидеру данного объединения придется учитывать все политические нюансы и применять весь свой дипломатический такт, — предостерегает эксперт.

Члены СНГ сейчас развиваются разнонаправленно и имеют разную структуру экономики, подчеркивает Евгений Смирнов.

— Поэтому данное соглашение будет предоставлять одним странам больше преимуществ (например, в части доступа на рынки услуг другой страны), и это автоматически станет означать, что другие страны будут дискриминироваться, — предупреждает собеседник «Известий».

При чем здесь политика

Соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях политически мотивировано, убежден Евгений Смирнов. Современная торговая политика стала слишком многомерной, чтобы учитывать только торгово-экономические мотивы.

В настоящее время торговые соглашения между странами всё больше кроме барьеров в торговле охватывают урегулирование инвестиционных споров, защиту инвестиций, производственные стандарты, экологические аспекты. Это — стремление к так называемой глубокой интеграции, когда страны стремятся всё больше интегрироваться в тех глобальных цепочках создания стоимости, где они участвуют, — поясняет Смирнов.

портфель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В политическом плане ратификация соглашения имеет критически важное значение, считает Вадим Петров. Документ свидетельствует о широком стремлении стран СНГ к углублению экономической интеграции и укреплению международного сотрудничества.

Ратификация в очередной раз подчеркивает общую заинтересованность стран СНГ в создании стабильной, предсказуемой и благоприятной экономической среды на всем пространстве. Кроме того, очевидно, что соглашение даст стимул усиления международной правосубъектности Содружества — будет способствовать повышению международного авторитета и влияния СНГ как единого экономического блока, — уверен юрист.

При этом каждая из сторон дополнила соглашение собственной оговоркой, напоминает Оксана Курочкина. Это говорит о том, что все страны в первую очередь преследуют свои интересы.

Ратификация соглашения Россией продемонстрирует утверждение курса экономического развития «на восток», отмечает Денис Астафьев.

— Расширение ЕАЭС де-факто, новые ТОР на Дальнем Востоке и год Китая в России — всё это звенья одной политической цепи и единого курса развития страны и ее экономики, — убежден инвестор.

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