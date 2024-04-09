ГД отклонила проект об отмене штрафов за превышение средней скорости

Госдума отклонила законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости, который был принят в первом чтении в 2019 году с отрицательной позицией правительства. Об этом 9 апреля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что в некоторых регионах автомобилистам приходят «штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов». Авторы законопроекта заявляли, что это некорректно, поскольку в КоАП и ПДД понятие «средняя скорость» отсутствует.

Как указал глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), после принятия законопроекта в первом чтении автомобилистов перестали штрафовать за нарушение средней скорости.

«Мы тогда прекратили практику привлекать водителей к ответственности за нарушение так называемой средней скорости. Это был вредный эксперимент, поставленный разработчиками комплексов фотовидеофиксации. Огромное количество автомобилистов незаконно привлекали к административной ответственности. После того как в первом чтении наш законопроект был принят, эти комплексы перестали использоваться», — сказал Нилов, выступая в Госдуме 9 апреля.

Как отметил депутат, в МВД РФ также разъясняли, что водители за нарушение средней скорости больше к ответственности не привлекаются.

Ранее, 5 апреля, стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается внести поправки в КоАП, чтобы автомобилисты получили право обжаловать постановления о нарушении ПДД в течение 10 календарных дней вместо 10 суток.