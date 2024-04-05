В ГД внесли законопроект о продлении срока обжалования штрафов ГИБДД

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается внести поправки в КоАП, чтобы автомобилисты получили право обжаловать постановления о нарушении ПДД в течение 10 календарных дней вместо 10 суток. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента 5 апреля.

Законопроект предполагает внесение изменений в ч. 1 ст. 30.3 КоАП. Поправка даст водителям дополнительный день на то, чтобы оспорить несправедливые, на их взгляд, штрафы. Сейчас если последний день срока обжалования выпадает на нерабочий день, то он не переносится на первый после него рабочий день.

«Казалось бы, элементарная казуистика — мы просто меняем в ст. 30.3 КоАП РФ термин «сутки» на «дни» (и там, и там по 24 часа), но на деле водители получают дополнительное время для восстановления справедливости. Это особенно актуально накануне длительных праздников: сутки сегодня по закону формально «съедают» разницу между рабочими и выходными днями», — написал в своем Telegram-канале автор законопроекта глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ранее, 4 апреля, стало известно, что Минпромторг РФ опубликовал обновленный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Список пополнился 49 новыми моделями, сейчас в нем 517 автомобилей. В перечень включены автомобили со средней стоимостью более 10 млн рублей.

В тот же день основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил, что повышение утилизационного сбора на автомобили в России может привести к уходу с отечественного рынка ряда китайских автомобильных брендов.