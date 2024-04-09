УАЗ повысил цены на «буханку» и другие модели
Ульяновский автозавод в апреле поменял цены на ряд коммерческих моделей. Об этом 9 апреля сообщает «Цена Авто».
Так, модель УАЗ-2206 (микроавтобус «буханка» с восемью пассажирскими местами) стала дороже на 15 тыс. рублей (+1%). Фургон УАЗ «Профи» (для перевозки хлеба) прибавил в цене 5 тыс. рублей (+0,3%).
Автомобиль УАЗ «Профи» в исполнении «Однорядная длинная база 4×2 Европлатформа» подорожал на 65 тыс. рублей (+3,6%), а в версии «Однорядная кабина 4×4 Base» он стал дешевле на 55 тыс. рублей. (-3,1%).
4 апреля «Известия» сообщали, что в 2025 году в гамме внедорожников «УАЗ Патриот» появится модификация с новыми двигателем и КП, также планируется обновить внешний вид автомобиля, модернизировать салон. Обновиться, в частности, должна мультимедийная система.
29 марта на УАЗе сообщили «Известиям» о возобновлении производства экспедиционных версий моделей СГР («Буханка») и «Хантер». Автомобили с установленным на заводе внедорожным допоборудованием будут доступны для заказа с апреля.