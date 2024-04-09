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В Подмосковье прошел отборочный этап Всероссийского конкурса авторской песни ДАР
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В Подмосковье прошел отборочный этап Всероссийского конкурса авторской песни ДАР

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Фото: Пресс-служба ЛАЙТ ПИАР
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В подмосковном ДК «Горки-10» прошел отборочный этап Всероссийского конкурса авторской песни «Детский автор России» по Центральному федеральному округу. Свои песни перед жюри конкурса представили более 100 юных музыкантов из Москвы, Московской, Тверской, Брянской, Тамбовской, Белгородской и других областей. На протяжении двух дней жюри под руководством музыкального продюсера Андрея Сергеева внимательно прослушивало материал каждого участника, чтобы выбрать лучших — тех, кто пройдет в полуфинал конкурса.

Членами жюри этапа по ЦФО стали: певец Андрей Давинчи, музыкант CHEBANOV, певица Дана Соколова, музыкант SOCRAT, певец и композитор Илья Киреев, певец Уилли Кей, певица и автор песен Gayana. Выбрать полуфиналистов было непросто. Тем более что среди участников были как новички, так и опытные участники конкурсов. Так, финалистка первого сезона Александра Пяткина на отборочном этапе сезона-2024 представила композицию в дуэте, хотя до этого всегда выступала сольно.

«Мы проживаем выступление каждого участника вместе с ним, погружаясь не только в текст и музыку, но и в настроение, которое несут молодые артисты», — рассказал о работе в жюри композитор и певец Илья Киреев.

«Самое сложное — дать обратную связь участникам так, чтобы они восприняли ее правильно и поняли, что любой результат на конкурсе — это большой опыт и шаг вперед», — поделилась своими впечатлениями от работы в жюри певица Gayana.

Полуфиналистами отборочного этапа по ЦФО стали восемь участников, а также дуэт и два коллектива. Теперь все они представят свои песни на полуфинале конкурса в Сочи в июле.

Первый сезон всероссийского конкурса авторской песни «Детский автор России» прошел в феврале–июле 2023 года. Его участниками стали сотни детей со всей страны. В финале конкурса в Сочи 13 подростков из 6 регионов России представили песни собственного сочинения перед звездным жюри. Победителями конкурса стали Ксения Кушнер из Тюмени и Егор Блинов из Саратова.

Второй сезон конкурса ДАР стартовал в конце 2023 года. Отборочные этапы конкурса проходят по всей стране: в Южно-Сахалинске, Армавире, Санкт-Петербурге, Пензе, Москве, Красноярске и Челябинске. Полуфинал конкурса пройдет в рамках форума на Курорте Красная Поляна, а финал — в Приволжском федеральном округе. Во время очных этапов и полуфинала конкурса профессиональное жюри выберет финалистов, которые исполнят авторские песни в телевизионном концерте на федеральном телеканале «СТС». Эксперты «ГПМ Радио» выберут песни, которые будут транслироваться в радиоэфире. Кроме того, треки участников ДАРа получат ротации на Hi-Fi стриминге «Звук».

В сезоне-2023/24 конкурс ДАР проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), общегосударственного движения детей и молодежи «Движение Первых», продюсерского центра «Звучи». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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