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Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации

Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Украина является наиболее ярким примером цивилизационной деградации. Об этом во вторник, 9 апреля, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Активное продвижение в медийной сфере стереотипов, поведенческих моделей, идеологий, мировоззренческих установок современного Запада ведет к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни, утрате самобытности и национального самосознания, характерных для тех или иных государств и народов. Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример — Украина», — сказал он на заседании научного совета.

Патрушев объяснил, что Соединенные Штаты и их союзники отказались признать интересы России в сфере национальной безопасности, они пытаются нанести стратегическое поражение.

«В борьбе за свою мировую гегемонию США главным противником определили Россию. При этом основные усилия направлены на разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и многонациональной культуры», — сказал он.

Секретарь Совбеза акцентировал внимание на том, что не только спецоперация стала серьезной проверкой для России, экономика страны, ее политическая система и духовно-нравственные ценности также проходят экзамен на устойчивость. Кроме того, Патрушев сообщил, что Научный совет при Совбезе РФ выработал рекомендации, как противостоять угрозам от перспективных вооружений стран Североатлантического альянса. В части оборонно-промышленной тематики были рассмотрены вопросы, которые связаны с внедрением технологий, необходимых для новых образцов вооружения, востребованных в первую очередь в ходе специальной военной операции, добавил он.

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6 марта президент России Владимир Путин отметил, что народы Украины и РФ рано или поздно снова воссоединятся на духовном уровне. По его словам, духовному объединению мешают проявления национализма, влиянию которого сейчас подвержены граждане Украины. Глава государства добавил, что в настоящее время Россия ведет борьбу с национализмом в соседнем государстве, где сотрудничавшие в прошлом с нацистами люди оказались возведены в ранг национальных героев.

Ранее, 23 февраля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты своими поступками хоронят последние крупицы надежды на нормализацию отношений между странами. По словам Антонова, администрация США, пытаясь наказать РФ, хочет отвлечь американцев от реальной ситуации в конфликте на Украине, который разворачивается очень далеко от США.

До этого, 28 декабря 2023 года, глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что Москва готова к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, напомнив при этом, что США неоднократно называли Россию врагом. Он также отметил, что россияне, несмотря на развязанную Западом гибридную войну, сплотились перед лицом угрозы, а сама страна стала существенно крепче.

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