В Москве банде сатанистов вынесли приговоры за ритуальные убийства

Московский областной суд во вторник, 9 апреля, вынес приговор по уголовному делу о ритуальных убийствах бандой сатанистов в разных регионах России. Об этом стало известно в тот же день из сообщения пресс-службы Следственного комитета (СК) России.

«Приговором суда Трегубенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Перевозчиков-Хмурый приговорен к 15 годам лишения свободы, Татьяна Дерюгина — к 13 годам лишения свободы. Большакова ранее осуждена судом к длительному сроку лишения свободы», — говорится в сообщении.

По информации следствия, обвиняемые относили себя к последователям псевдорелигиозного культа почитания темных сил, первое преступление Андрей Трегубенко и Ольга Большакова совершили в июне 2016 году, заманив подругу в лес в Карелии для участия в ритуале.

В августе 2016 года сожители-сатанисты заманили в один из лесов Ленобласти своего знакомого под предлогом турпохода, где «подвергли мужчину избиению, затем с помощью ножа совершили его убийство, похитили мобильный телефон и денежные средства». В сатанинском ритуале также участвовали Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый.

В том же месяце во дворе одного из многоквартирных домов в Балашихе Московской области Трегубенко убил мужчину в ходе конфликта во время совместного распития спиртных напитков.

Вычислить и задержать сатанистов удалось только в 2021 году, когда Трегубенко и Большакова попались на перевозке наркотиков.

«Долгое время указанные преступления оставались нераскрытыми. После передачи уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета в 2021 году работа правоохранительных органов была активизирована», — говорится в сообщении СК РФ.

19 марта в подмосковном Красногорске задержали лидера сатанинской группы Liber666 по прозвищу Носферату Злой. 33-летний мужчина подозревается в надругательстве над несовершеннолетней, которое произошло в 2022 году. Мужчине грозит до 15 лет колонии. Ранее в тот же день в квартире лидера сатанинской группы прошли обыски.