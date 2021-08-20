Обвиняемых в ритуальном убийстве сатанистов задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны Александр и Татьяна Перевозчиковы-Хмурые, причастные к ритуальному убийству в Ленинградской области. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

Отмечается, что семейная пара проходит по делу о ритуальном убийстве, по которому ранее были заключены под стражу жители Подмосковья Ольга Большакова и Андрей Трегубенко.

По данным следствия, в 2016 году Трегубенко и Большакова с целью религиозного убийства вступили в преступный сговор с Александром и Татьяной Перевозчиковыми–Хмурыми, и находясь в лесном массиве вблизи станции Приозерск Ленинградской области, подвергли мужчину избиению и затем с помощью ножа совершили его убийство.

«Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся «сатане», которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями», — добавили в ведомстве.

18 августа полиция Москвы задержала подозреваемых в убийстве 20-летней давности. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые в январе 2001 года в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием токсичных веществ совершили в отношении 23-летней девушки насильственные действия, а позже убили ее.