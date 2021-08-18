В Москве задержали подозреваемых в убийстве 20-летней давности

Полиция Москвы задержала подозреваемых в убийстве 20-летней давности. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

«Сотрудники Московского уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве при силовой поддержке СОБРа ГУ Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в совершении убийства», — рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны трое подозреваемых — ранее судимые мужчины в возрасте от 35 до 38 лет.

Оперативниками было установлено, что в январе 2001 года на территории торгового центра на Ярцевской улице задержанные в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием токсичных веществ совершили в отношении 23-летней девушки насильственные действия.

С целью сокрытия преступления они нанесли жертве множественные телесные повреждения, после чего, сломав шею, скинули в канализационный коллектор, расположенный рядом с местом совершения преступления. От полученных травм девушка скончалась.

Ранее, 14 августа, стало известно, что в столичном районе Свиблово была задушена девушка, которая вышла на пробежку в парк недалеко от Лазоревого проезда.

Сообщалось, что злоумышленник, который убил 33-летнюю девушку из Белоруссии, сначала повалил ее на землю и оттащил в кусты, где задушил лосинами. На крик девушки подбежали охранники. К тому моменту убийца уже скрылся. Жертва была найдена обнаженной.

Подозреваемого в убийстве задержали 16 августа в районе улицы Вавилова. Им оказался уроженец Узбекистана Сирожиддин Акрамов, работавший на одной из столичных строек.