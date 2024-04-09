Госдума приняла закон о поддержке молодых работников

Государственная дума (ГД) РФ 9 апреля в третьем чтении приняла закон о поддержке молодых работников в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Вводится понятие «молодой работник» — это гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более трех лет и не относящийся к категории «молодой специалист», — говорится в сообщении.

Сам законопроект был внесен в Госдуму в феврале группой депутатов и сенаторов от «Единой России». Также было уточнено и понятие «молодой специалист». Им считается «молодой гражданин, имеющий трудовой стаж», который он получил в период обучения по профессии.

Ранее, 13 марта, глава комитета ГД по молодежной политике, руководитель платформы «ДОБРО.РФ» Артем Метелев рассказал, что статус молодого специалиста даст право на различные льготы и преференции: подъемные, стимулирующие надбавки к зарплате, компенсацию расходов на проезд или платы за детский сад, льготную ипотеку, выплаты на строительство или приобретение жилья и многое другое.

До этого, 11 марта, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что уровень безработицы среди молодежи в России снизился почти на треть с 2020 года и по итогам III квартала 2023 года достиг 7%. Глава ведомства отметил, что по показателям молодежной безработицы Россия имеет уверенный тренд на снижение.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры». Он подчеркнул, что нужно на деле укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза, которые должны работать в единой логике и на общий результат. По словам главы государства, в данном вопросе важно участие будущих работодателей. С текущего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации, добавил Путин.