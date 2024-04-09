В Китае начали продавать электроседан с запасом хода 1 тыс. км

Компания IM Motors, входящая в концерн SAIC, начала продажи электрического седана IM L6 с запасом хода, превышающим 1 тыс. км. Об этом 8 апреля сообщает CnEVPost.

IM L6 стал четвертым серийным автомобилем марки и вторым седаном в ее линейке. В IM Motors заявили, что L6 является первым седаном в Китае, способным передвигаться боком в «режиме краба». Длина новинки составляет 4931 мм при колесной базе 2950 мм. Электрокар доступен в двух модификациях — одномоторная заднеприводная (293 л.с. ) и двухмоторная полноприводная (787 л.с.).

Самая дальнобойная модификация с батареей емкостью 130 кВтч позволяет преодолеть более 1 тыс. км на одном заряде. Также для версии Max Lightyear заявлена функция сверхбыстрой зарядки, с которой за 12 минут можно увеличить запас хода на 400 км. В числе других особенностей IM L6 — руль в форме штурвала и функция автопилота.

Цена IM L6 составляет от 230 тыс. до 330 тыс. юаней (2,9–4,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что в Тольятти продали производственные площади и оборудование разорившегося российского электромобильного стартапа Zetta. Компания планировала выпустить электрокар в 2020 году.