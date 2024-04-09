В Тольятти распродали имущество электромобильного стартапа Zetta

В Тольятти продали производственные площади и оборудование разорившегося российского электромобильного стартапа Zetta. Об этом 9 апреля сообщает «Автоброкер Клуб» со ссылкой на свои источники.

По данным портала, в ближайшее время в принадлежавших Zetta корпусах развернут производство мебели и спецтехники.

Электрокар Zetta был разработан в 2018–2020 годах, он оснащался электромотором с приводом на передние колеса, запас хода на одном полном заряде батареи составлял 180 км.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал начало серийного выпуска электромобилей в I квартале 2020 года, но затем сроки переносились. Как писала «Газета.Ru», весной 2021 года Мантуров совершил пробную поездку на одном из опытных образцов электрокара Zetta. После тест-драйва он заявил, что серийный выпуск Zetta начнется до конца 2021-го. В середине 2022 года автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов сообщал, что Zetta закрыла проект массового отечественного электромобиля, который поддерживал Минпромторг России.

Ранее, 9 апреля, АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с классической автоматической трансмиссией, машины уже начали поступать в дилерские центры. Цена седана с автоматом стартует от 1,18 млн рублей, а лифтбэка — от 1,25 млн рублей.