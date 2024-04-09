Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Экономика
Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции
Экономика
Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис начал вставать после ножевого ранения
Мир
Внеочередная сессия МАГАТЭ из-за украинских атак на ЗАЭС может пройти 11 апреля
Мир
СМИ сообщили о массовых арестах силами Израиля палестинцев на Западном берегу
Общество
В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья
Мир
Глава МИД ФРГ пожаловалась на исчерпание запасов ЗРК Patriot
Мир
РФ выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Эквадоре
Политика
Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии на выборах
Общество
В НАК сообщили о предотвращении в 2024 году 27 терактов
Мир
Глава МИД Франции предложил ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа
Мир
В США сообщили о желании ряда конгрессменов отправить войска на Украину
Общество
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов
Мир
Вучич заявил о достижении договоренности с Макроном по истребителям Rafale
Армия
ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении

Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии на выборах

0
Фото: Официальный сайт президента РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии Радия Хабирова на выборах, но отметил, что выбор будет за гражданами. Встреча с главой республики состоялась 9 апреля.

«Радий Фаритович, в целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», — заявил глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул необходимость работать с людьми напрямую, чаще встречаться и слушать их.

Хабиров отметил, что республика неплохо развивается, а Башкирия стала привлекательнее для инвесторов. В разговоре с президентом была затронута и тема спецоперации. Он указал, что в зоне СВО находится много местных бойцов, а поддержка российских военных является ключевой задачей.

«Я хотел еще сказать, как-то тоже докладывал, что у нас с момента начала специальной военной операции очень много было инициатив по созданию добровольческих отрядов. Сейчас служат и проявляют себя добровольческие батальоны имени Шаймуратова, Доставалова. В прошлом году в рамках совместной работы с Минобороны нам позволили создать добровольческое именное подразделение – это полк «Башкортостан», — отметил он.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024