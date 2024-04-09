Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии на выборах
Президент России Владимир Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии Радия Хабирова на выборах, но отметил, что выбор будет за гражданами. Встреча с главой республики состоялась 9 апреля.
«Радий Фаритович, в целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», — заявил глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул необходимость работать с людьми напрямую, чаще встречаться и слушать их.
Хабиров отметил, что республика неплохо развивается, а Башкирия стала привлекательнее для инвесторов. В разговоре с президентом была затронута и тема спецоперации. Он указал, что в зоне СВО находится много местных бойцов, а поддержка российских военных является ключевой задачей.
«Я хотел еще сказать, как-то тоже докладывал, что у нас с момента начала специальной военной операции очень много было инициатив по созданию добровольческих отрядов. Сейчас служат и проявляют себя добровольческие батальоны имени Шаймуратова, Доставалова. В прошлом году в рамках совместной работы с Минобороны нам позволили создать добровольческое именное подразделение – это полк «Башкортостан», — отметил он.
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