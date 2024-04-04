Реклама
Прямой эфир
Политика
Военный эксперт озвучил главный вывод разговора Шойгу и министра обороны Франции
Политика
В МИД РФ указали на риск выхода конфликта на Украине за географические рамки
Мир
Экс-постпред США при НАТО призвал относиться к РФ как к сверхдержаве
Политика
Политологи назвали последствия снижения мобилизационного возраста для Украины
Общество
Путин назвал Херсонес Таврический сакральным местом для России
Мир
В Финляндии сообщили о завершении ремонта трубопровода Balticconnector
Общество
Путин анонсировал открытие молодежных центров в Херсонской и Запорожской областях
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска
Культура
Похищенную картину Тициана выставили на аукционе в Лондоне за $31,6 млн
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Политика
В Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России
Мир
Кулеба пообещал НАТО «не портить вечеринку» и попросил Patriot
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали троих пособников теракта в «Крокусе»
Мир
Во Франции намерены построить площадку по переработке и обогащению урана
Экономика
Путин заявил о намерении России самой производить необходимые товары
Мир
В США заявили о ярости Байдена из-за гибели волонтеров в Газе

Инвестиции в экономику Башкирии превысили 620 млрд рублей

0
Фото: Правительство Республики Башкортостан
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В прошлом году инвестиции в экономику республики Башкортостан достигли исторического максимума, превысив 620 млрд руб. Об этом сообщил глава правительства Башкортостана Андрей Назаров в отчете перед Госсобранием — Курултаем республики по итогам прошедшего года и пятилетки.

Он также указал, что доля инвестиционных средств в валовом региональном продукте повысилась с 15 до 26%. Количество реализуемых инвестиционных проектов за пятилетку выросло в 3,5 раза — сейчас их более 2 тысяч. «В целом за 5 лет нам удалось нарастить инвестиции в полтора раза с совокупным объемом в 2 трлн. 300 млрд. рублей. Башкортостан развивался темпами, опережающими общероссийские практически в 2 раза», — сообщил Андрей Назаров.

Рост интереса инвесторов, несомненно, связан с реализацией в республике правительственной программы защиты и поощрения инвестиций. В целом за пятилетку инвесторам предоставлена государственная поддержка на 17 млрд рублей. На один ее рубль приходится более 10 рублей инвестиций.

Увеличение инвестиций позитивно сказывается, в частности, на развитии промышленности республики, которую активно поддерживает правительство. Как сообщил Андрей Назаров, на протяжении трех последних лет Башкортостан входит в тройку регионов — лидеров рейтинга эффективности промышленной политики. За последние 5 лет на государственную поддержку промышленного производства республиканские власти направили более 12 млрд. рублей, открыто около 50 новых производств. В результате в прошлом году объемы промышленного производства в республике выросли на 6,5%. В частности, в республике Башкортостан за прошедшие пять лет были удвоены объемы производства в легкой и деревообрабатывающей промышленности.

«Для достижения целей, установленных Президентом страны в части укрепления технологического суверенитета и форсированного индустриального развития, в ближайшие годы промышленность нашей республики должна вырасти не менее чем в 1,5 раза. Начало уже положено. Так, в декабре совместно с «КАМАЗом» в Туймазах ввели машиностроительный технопарк «Мастер» с объемом инвестиций более 1 млрд 300 млн рублей. Реализуем прорывной проект по созданию отрасли беспилотной авиации. У нас работает 3 производителя таких систем. В Уфе начали строительство Радиоэлектронного технопарка «РВ-1», — отчитался Андрей Назаров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024