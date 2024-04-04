Инвестиции в экономику Башкирии превысили 620 млрд рублей

В прошлом году инвестиции в экономику республики Башкортостан достигли исторического максимума, превысив 620 млрд руб. Об этом сообщил глава правительства Башкортостана Андрей Назаров в отчете перед Госсобранием — Курултаем республики по итогам прошедшего года и пятилетки.

Он также указал, что доля инвестиционных средств в валовом региональном продукте повысилась с 15 до 26%. Количество реализуемых инвестиционных проектов за пятилетку выросло в 3,5 раза — сейчас их более 2 тысяч. «В целом за 5 лет нам удалось нарастить инвестиции в полтора раза с совокупным объемом в 2 трлн. 300 млрд. рублей. Башкортостан развивался темпами, опережающими общероссийские практически в 2 раза», — сообщил Андрей Назаров.

Рост интереса инвесторов, несомненно, связан с реализацией в республике правительственной программы защиты и поощрения инвестиций. В целом за пятилетку инвесторам предоставлена государственная поддержка на 17 млрд рублей. На один ее рубль приходится более 10 рублей инвестиций.

Увеличение инвестиций позитивно сказывается, в частности, на развитии промышленности республики, которую активно поддерживает правительство. Как сообщил Андрей Назаров, на протяжении трех последних лет Башкортостан входит в тройку регионов — лидеров рейтинга эффективности промышленной политики. За последние 5 лет на государственную поддержку промышленного производства республиканские власти направили более 12 млрд. рублей, открыто около 50 новых производств. В результате в прошлом году объемы промышленного производства в республике выросли на 6,5%. В частности, в республике Башкортостан за прошедшие пять лет были удвоены объемы производства в легкой и деревообрабатывающей промышленности.

«Для достижения целей, установленных Президентом страны в части укрепления технологического суверенитета и форсированного индустриального развития, в ближайшие годы промышленность нашей республики должна вырасти не менее чем в 1,5 раза. Начало уже положено. Так, в декабре совместно с «КАМАЗом» в Туймазах ввели машиностроительный технопарк «Мастер» с объемом инвестиций более 1 млрд 300 млн рублей. Реализуем прорывной проект по созданию отрасли беспилотной авиации. У нас работает 3 производителя таких систем. В Уфе начали строительство Радиоэлектронного технопарка «РВ-1», — отчитался Андрей Назаров.