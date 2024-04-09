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В Москве правоохранители пресекли деятельность банды «наркокондитеров»

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Фото: Прокуратура г. Москвы
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Сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли деятельность банды «наркокондитеров», которая изготавливала конфеты и печенье с наркотиками и продавала эти сладости. Об этом 9 апреля сообщили в столичной прокуратуре.

Кондитерские изделия с запрещенными веществами были обнаружены в квартире на улице Артековская. «Кондитер» незаконно хранил с целью дальнейшего сбыта более 170 г марихуаны и расфасованный в 55 конфет тетрагидроканнабинол общей массой 700 г.

Кроме того, у его сообщника в квартире дома на улице Академика Каргина в подмосковных Мытищах были найдены 36 конфет, печенье и вещество из ячейки формы для льда общей массой 580 г с тем же наркотиком. У него же хранилось 1,7 г гашиша.

«Обвиняемым в покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

У злоумышленников изъяли все обнаруженные наркотики. Их привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

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В середине февраля стало известно, что 38-летнего гражданина ФРГ задержали в петербургском аэропорту Пулково за провоз мармеладных мишек с каннабисом. При нем была упаковка с шестью конфетами общим весом около 20 г. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств»).

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