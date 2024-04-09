Политолог предрек волну протестов в ЕС из-за отмены пошлин на продукцию с Украины

Недовольство европейских фермеров не иссякнет после введения ограничений на поставку украинской сельхозпродукции. Об этом «Известиям» 9 апреля заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Ранее в этот день стало известно, что в Евросоюзе достигли соглашения о продлении беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года, однако договоренность предусматривает ограничения по объему ввозимой продукции.

«Недовольство европейских фермеров не иссякнет после введения ограничений на поставку украинской продукции. Протесты обусловлены фундаментальными причинами, связанными с недофинансированием сельскохозяйственной отрасли со стороны западных правительств. Официальный Брюссель и страны ЕС наращивают военные расходы, стремясь компенсировать Украине отсутствие американской помощи. В этих условиях им приходится сокращать государственные вложения в реальную экономику, что закономерным образом провоцирует недовольство фермеров. Скорее всего, к ним вскоре присоединятся представители и других отраслей», — сказал Фельдман.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Известиями» разделил эту току зрения. По его словам, волнения аграриев по Европе и не спадали.

«Ситуация будет видна после урожая. Тогда будет ясно, насколько заполнен рынок и, соответственно, готовы ли прежде всего сопредельные с Украиной страны к ввозу украинского зерна. Если украинское зерно по-прежнему будет конкурировать с польским, словацким или румынским, то, безусловно, протесты продолжатся», — считает Брутер.

Во многих странах Евросоюза продолжаются акции протестов среди фермеров на фоне падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и ограничений со стороны властей, вызванных «зеленым курсом». Фермеры добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза.

Еще в феврале еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что убытки европейского аграрного сектора от либерализации торговли с Украиной за предыдущие два года составили €19 млрд. Еврокомиссар призвал разработать меры, позволяющие перенаправить украинский экспорт на традиционные рынки.

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других государств. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки.