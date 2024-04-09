Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Экономика
Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции
Экономика
Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис начал вставать после ножевого ранения
Мир
Внеочередная сессия МАГАТЭ из-за украинских атак на ЗАЭС может пройти 11 апреля
Мир
СМИ сообщили о массовых арестах силами Израиля палестинцев на Западном берегу
Общество
В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья
Мир
Глава МИД ФРГ пожаловалась на исчерпание запасов ЗРК Patriot
Мир
РФ выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Эквадоре
Политика
Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии на выборах
Общество
В НАК сообщили о предотвращении в 2024 году 27 терактов
Мир
Глава МИД Франции предложил ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа
Мир
В США сообщили о желании ряда конгрессменов отправить войска на Украину
Общество
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов
Мир
Вучич заявил о достижении договоренности с Макроном по истребителям Rafale
Армия
ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении
Сюжет:

Политолог предрек волну протестов в ЕС из-за отмены пошлин на продукцию с Украины

Политолог Фельдман: ЕС жертвует интересами фермеров из-за Украины
0
Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недовольство европейских фермеров не иссякнет после введения ограничений на поставку украинской сельхозпродукции. Об этом «Известиям» 9 апреля заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Ранее в этот день стало известно, что в Евросоюзе достигли соглашения о продлении беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года, однако договоренность предусматривает ограничения по объему ввозимой продукции.

«Недовольство европейских фермеров не иссякнет после введения ограничений на поставку украинской продукции. Протесты обусловлены фундаментальными причинами, связанными с недофинансированием сельскохозяйственной отрасли со стороны западных правительств. Официальный Брюссель и страны ЕС наращивают военные расходы, стремясь компенсировать Украине отсутствие американской помощи. В этих условиях им приходится сокращать государственные вложения в реальную экономику, что закономерным образом провоцирует недовольство фермеров. Скорее всего, к ним вскоре присоединятся представители и других отраслей», — сказал Фельдман.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Известиями» разделил эту току зрения. По его словам, волнения аграриев по Европе и не спадали.

«Ситуация будет видна после урожая. Тогда будет ясно, насколько заполнен рынок и, соответственно, готовы ли прежде всего сопредельные с Украиной страны к ввозу украинского зерна. Если украинское зерно по-прежнему будет конкурировать с польским, словацким или румынским, то, безусловно, протесты продолжатся», — считает Брутер.

Просто вилы: почему фермеры вышли на протесты по всей Европе
Зеленая политика, урезание субсидий и конкуренция с Украиной — среди главных проблем французских и немецких аграриев

Во многих странах Евросоюза продолжаются акции протестов среди фермеров на фоне падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и ограничений со стороны властей, вызванных «зеленым курсом». Фермеры добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза.

Еще в феврале еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что убытки европейского аграрного сектора от либерализации торговли с Украиной за предыдущие два года составили €19 млрд. Еврокомиссар призвал разработать меры, позволяющие перенаправить украинский экспорт на традиционные рынки.

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других государств. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024