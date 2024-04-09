Великобритания поддержала участие России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже

Правительство Великобритании изменило свою позицию и призвало Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом, сообщила 9 апреля британская газета The Times.

Как отмечается, письмо с соответствующим заявлением направил министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю президенту МОК Томасу Баху.

При этом газета указала на то, что изменение позиции британского правительства оказалось неожиданным, поскольку в марте 2023 года оно обращалось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на МОК с целью не допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Париже.

Министерство культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании подтвердило The Times, что Эндрю направил письмо в поддержку участия российских и белорусских спортсменов при соблюдении всех условий Баху. Кроме того, письмо получил также президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Ранее, 2 апреля, в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указала, что западным государствам выгодно, чтобы российские спортсмены не приезжали на Олимпийские игры в Париже. По ее мнению, даже если один атлет из России приедет в нейтральном статусе на Олимпиаду в Париж, интерес к нему будет прикован в большей степени, чем к Олимпийским играм в целом.

21 марта глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.