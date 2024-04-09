Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Экономика
Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции
Экономика
Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис начал вставать после ножевого ранения
Мир
Внеочередная сессия МАГАТЭ из-за украинских атак на ЗАЭС может пройти 11 апреля
Мир
СМИ сообщили о массовых арестах силами Израиля палестинцев на Западном берегу
Общество
В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья
Мир
Глава МИД ФРГ пожаловалась на исчерпание запасов ЗРК Patriot
Мир
РФ выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Эквадоре
Политика
Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии на выборах
Общество
В НАК сообщили о предотвращении в 2024 году 27 терактов
Мир
Глава МИД Франции предложил ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа
Мир
В США сообщили о желании ряда конгрессменов отправить войска на Украину
Общество
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов
Мир
Вучич заявил о достижении договоренности с Макроном по истребителям Rafale
Армия
ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении

Великобритания поддержала участие России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexis Sciard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Великобритании изменило свою позицию и призвало Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом, сообщила 9 апреля британская газета The Times.

Как отмечается, письмо с соответствующим заявлением направил министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю президенту МОК Томасу Баху.

При этом газета указала на то, что изменение позиции британского правительства оказалось неожиданным, поскольку в марте 2023 года оно обращалось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на МОК с целью не допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Париже.

Министерство культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании подтвердило The Times, что Эндрю направил письмо в поддержку участия российских и белорусских спортсменов при соблюдении всех условий Баху. Кроме того, письмо получил также президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Парижское окно: Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2024
Глава ОКР считает, что участие спортсменов в Играх может привести к нарушению законодательства РФ

Ранее, 2 апреля, в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указала, что западным государствам выгодно, чтобы российские спортсмены не приезжали на Олимпийские игры в Париже. По ее мнению, даже если один атлет из России приедет в нейтральном статусе на Олимпиаду в Париж, интерес к нему будет прикован в большей степени, чем к Олимпийским играм в целом.

21 марта глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024