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Поездки на такси могут подорожать на 30% в течение года

Профсоюз «Таксист»: цены на такси могут вырасти примерно на 30%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Поездки на такси за год могут подорожать почти на треть с переходом таксопарков на использование китайских автомобилей. Об этом заявил заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков, сообщает «Парламентская газета» 9 апреля.

«У нас нет заводов, которые выпускали бы запчасти для китайских автомобилей. Раньше, например, для корейских и японских брендов они изготавливались прямо на месте. Сейчас — только импорт. Это тоже приведет к росту издержек. В целом, на мой взгляд, если ничего принципиально не изменится, то в течение года цена поездок на такси вырастет примерно процентов на 30», — сказал Попков.

По словам председателя профсоюза, обычно автопарки берут автомобиль в лизинг с расчетом на то, чтобы он отъездил три года без серьезных капитальных вложений. При этом уже сейчас таксисты массово жалуются на проблемы с моторами у иномарок из КНР — в среднем их ресурса хватает на 120–150 тыс. км, и только одна машина из сотни способна преодолеть без серьезных поломок 200 тыс. км, заявил он.

Как отметила председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова, если Госдума окончательно одобрит законопроект о локализации в такси, то всё производство машин для таксопарков сосредоточится в руках Haval, Evolute, «Москвича» и АвтоВАЗа. Таким образом, доля китайских машин такси в РФ может вырасти до 75%, указала она.

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Накануне сообщалось, что в России по состоянию на начало 2024 года насчитывается 32,06 млн легковых автомобилей, чей возраст превышает 10 лет. На долю машин, произведенных ранее 2014 года, приходится 69,2%.

3 апреля столичный дептранс сообщил, что инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) выявили 1,7 тыс. нарушений в такси с начала 2024 года. Самыми распространенными нарушениями таксистов стали отсутствие цветографической схемы на кузове или опознавательного фонаря оранжевого цвета.

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