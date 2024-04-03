Стали известны самые частые нарушения московских таксистов

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) выявили 1,7 тыс. нарушений в такси с начала 2024 года. Об этом 3 апреля сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Самыми распространенными нарушениями таксистов стали отсутствие цветографической схемы на кузове или опознавательного фонаря оранжевого цвета, непрохождение медосмотра перед началом рабочего дня, а также предрейсового технического контроля автомобиля.

Штрафы за такие нарушения составляют от 3 тыс. до 50 тыс. рублей. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, всего в январе–марте 2024 года МАДИ проверила 5 тыс. автомобилей такси. По его словам, инспекторы МАДИ проверяют водителей такси ежедневно.

Ранее, 1 апреля, московский дептранс порекомендовал столичным автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю. В Москве тепло, и столбик термометра не опускается до нуля даже ночью.

22 марта сообщалось, что в России самой аварийной маркой автомобилей в такси в 2023 году стала Datsun. При этом в 2022 году таксисты чаще всего попадали в ДТП за рулем Haval. В остальном пятерка лидеров на изменилась, второй по аварийности маркой такси осталась Toyota, далее идут автомобили Hyundai, Kia и Renault.