 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия передала требования по антитеррору к Украине через Минск
Мир
Эрдоган назвал условия для одобрения кандидатуры на должность генсека НАТО
Экономика
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
Спорт
Голевая передача Захаряна принесла победу «Реалу Сосьедад» в игре с «Алавесом»
Мир
В США назвали контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом в современной истории
Мир
МИД передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к терактам в России
Мир
ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс
Мир
Замгенсека ООН призвал к прекращению попыток вытеснить БАПОР из Газы
Мир
The Guardian узнала о намерении Израиля расформировать БАПОР
Общество
В Видном дольщики рассказали о задержке выдачи квартир почти на полгода
Мир
Вучич анонсировал усиление армии Сербии дронами и РСЗО
Общество
В России хотят ввести профстандарт для нутрициологов
Мир
Израиль утвердил оперативные планы по операции в Рафахе
Спорт
Итальянский теннисист Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами
Наука и техника
Крымский астроном Борисов открыл новый астероид
Экономика
Молодым семьям в России предложили давать беспроцентный заем на жилье
/

Категории свернуть: иностранцам придется сдавать экзамен для обмена прав

Для легкового транспорта — только теорию, а для грузовиков и автобусов — еще и практику
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С апреля в России вступают в силу изменения в правила выдачи водительских удостоверений. Они коснутся иностранных граждан — для получения прав категорий М (мопеды), А (мотоциклы) и В (легковые автомобили), а также подкатегорий А1, В1 им потребуется сдать теоретический экзамен. А для обмена национальных прав на грузовики и автобусы (С и D) гостям из-за рубежа и вовсе придется заново проходить обучение. О том, что еще изменится в работе автошкол, — в материале «Известий».

Снова в школу

Правила обмена водительских удостоверений иностранных граждан на российские изменятся с 1 апреля, следует из изменений в закон «О безопасности дорожного движения». В частности, выданные в других странах права будут считаться действительными только в течение года после получения их владельцем гражданства РФ или вида на жительство в России.

Для замены водительских удостоверений категорий М, А, В и подкатегорий А1, В1 иностранным гражданам придется сдавать теоретический экзамен. А вот для обмена прав на грузовики и автобусы (С и D) на документы российского образца, им придется пройти обучение в автошколе, после чего сдать и «теорию», и «практику».

— Указанные требования не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

документы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она отметила, что обмен национальных водительских удостоверений Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь — без него.

С апреля изменится и практический экзамен в ГИБДД — он станет немного проще. Так, число возможных штрафных баллов, при которых испытание посчитают успешно пройденным, подняли с 5 до 7.

— С учетом анализа результатов проведения практических экзаменов с момента вступления в силу действующего Административного регламента (с 1 марта 2021 года) пересмотрены требования к оценке навыков управления транспортными средствами при проведении практического экзамена в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения, — сообщил «Известиям» замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России Антон Белан.

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Новые правила для водителей, повышение пенсий и зарплат и другие новшества

При этом увеличится и срок пересдачи экзамена. Раньше после трех неудачных попыток человек мог попробовать еще раз через три месяца, а теперь такая возможность появится только через полгода.

Важно, что до сдачи экзамена не будут допущены люди, которые не явились по повестке в военкомат. Кроме того, они не смогут ни поменять, ни продлить действие водительского удостоверения.

Как изменения отразятся на водителях

Новые требования к замене прав иностранных граждан назревали не один год, считает автомобильный эксперт майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Безусловно, ужесточать требования к водителям грузовиков и автобусов нужно было давно, — рассказал он «Известиям». — На водителя автобуса ложится двойная ответственность — за других участников движения и пассажиров. Иностранный гражданин, как и любой человек, который планирует работать водителем, должен доказать, что в совершенстве владеет правилами дорожного движения и готов к любым ситуациям на дорогах.

Увеличение числа штрафных баллов позволит большему числу будущих водителей получить права с первого раза, считает член общественного совета МВД Игорь Моржаретто. Но не все нововведения эксперт оценил положительно.

автомобили
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Увеличение сроков, отведенных на пересдачу, на мой взгляд, избыточно, — заявил он «Известиям». — Есть большая вероятность, что за полгода, по истечении которых можно будет снова прийти на экзамен после трех неудачных попыток, человек растеряет навыки и знания, полученные в автошколе.

Он добавил, что, не сдав со второго раза, человек постарается любыми способами получить права с третьей попытки, так как потом придется ждать достаточно долго. Это потенциально может привести к росту коррупции.

— Новые правила, касающиеся требований к получению прав иностранцами, могут привлечь дополнительно количество учеников в автошколы, — заявила «Известиям» президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

Взгляд в будущее: «автомобильные» законы 2024 года
Какие изменения ожидают водителей в новом году

Но эксперт добавила, что ожидать, что граждане других стран массово пойдут записываться на водительские курсы, не стоит, так как доля людей, обучающихся на грузовые и автобусные категории, относительно невелика.

Предъявите лицензию

Также с 1 апреля ужесточится контроль за деятельностью автошкол. Теперь эти организации должны иметь заключение ГИБДД о соответствии классов, автомобилей, площадок, тренажеров и литературы, следует из постановления правительства.

Автошколы не смогут получить и продлить лицензию на образовательную деятельность без заключения о соответствии учебно-материальной базы от ведомства. Кроме того, учеников таких организаций не допустят к сдаче экзамена на водительское удостоверение.

автомобили
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Госавтоинспекция и раньше проверяла автошколы. Но в 2021 году требование отменили для того, чтобы закрепить его в федеральном законе, — отметил Виктор Кондрашин. — Это заняло три года, и за это время, к сожалению, очень многие недобропорядочные бизнесмены стали продавать справки. Теперь этот «праздник» закончится.

С экспертом не согласна Елена Зайцева. Она считает, что ничего кардинально не поменяется. Но нововведения фактически вводят двойной контроль за автошколами и увеличат административную нагрузку на образовательные учреждения.

В апреле 2023 года «Известия» писали о том, что за два года число автошкол в России уменьшилось на 15% — с 7 до 5,96 тыс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир