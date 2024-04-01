Категории свернуть: иностранцам придется сдавать экзамен для обмена прав

С апреля в России вступают в силу изменения в правила выдачи водительских удостоверений. Они коснутся иностранных граждан — для получения прав категорий М (мопеды), А (мотоциклы) и В (легковые автомобили), а также подкатегорий А1, В1 им потребуется сдать теоретический экзамен. А для обмена национальных прав на грузовики и автобусы (С и D) гостям из-за рубежа и вовсе придется заново проходить обучение. О том, что еще изменится в работе автошкол, — в материале «Известий».

Снова в школу

Правила обмена водительских удостоверений иностранных граждан на российские изменятся с 1 апреля, следует из изменений в закон «О безопасности дорожного движения». В частности, выданные в других странах права будут считаться действительными только в течение года после получения их владельцем гражданства РФ или вида на жительство в России.

Для замены водительских удостоверений категорий М, А, В и подкатегорий А1, В1 иностранным гражданам придется сдавать теоретический экзамен. А вот для обмена прав на грузовики и автобусы (С и D) на документы российского образца, им придется пройти обучение в автошколе, после чего сдать и «теорию», и «практику».

— Указанные требования не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она отметила, что обмен национальных водительских удостоверений Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь — без него.

С апреля изменится и практический экзамен в ГИБДД — он станет немного проще. Так, число возможных штрафных баллов, при которых испытание посчитают успешно пройденным, подняли с 5 до 7.

— С учетом анализа результатов проведения практических экзаменов с момента вступления в силу действующего Административного регламента (с 1 марта 2021 года) пересмотрены требования к оценке навыков управления транспортными средствами при проведении практического экзамена в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения, — сообщил «Известиям» замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России Антон Белан.

При этом увеличится и срок пересдачи экзамена. Раньше после трех неудачных попыток человек мог попробовать еще раз через три месяца, а теперь такая возможность появится только через полгода.

Важно, что до сдачи экзамена не будут допущены люди, которые не явились по повестке в военкомат. Кроме того, они не смогут ни поменять, ни продлить действие водительского удостоверения.

Как изменения отразятся на водителях

Новые требования к замене прав иностранных граждан назревали не один год, считает автомобильный эксперт майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Безусловно, ужесточать требования к водителям грузовиков и автобусов нужно было давно, — рассказал он «Известиям». — На водителя автобуса ложится двойная ответственность — за других участников движения и пассажиров. Иностранный гражданин, как и любой человек, который планирует работать водителем, должен доказать, что в совершенстве владеет правилами дорожного движения и готов к любым ситуациям на дорогах.

Увеличение числа штрафных баллов позволит большему числу будущих водителей получить права с первого раза, считает член общественного совета МВД Игорь Моржаретто. Но не все нововведения эксперт оценил положительно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Увеличение сроков, отведенных на пересдачу, на мой взгляд, избыточно, — заявил он «Известиям». — Есть большая вероятность, что за полгода, по истечении которых можно будет снова прийти на экзамен после трех неудачных попыток, человек растеряет навыки и знания, полученные в автошколе.

Он добавил, что, не сдав со второго раза, человек постарается любыми способами получить права с третьей попытки, так как потом придется ждать достаточно долго. Это потенциально может привести к росту коррупции.

— Новые правила, касающиеся требований к получению прав иностранцами, могут привлечь дополнительно количество учеников в автошколы, — заявила «Известиям» президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

Но эксперт добавила, что ожидать, что граждане других стран массово пойдут записываться на водительские курсы, не стоит, так как доля людей, обучающихся на грузовые и автобусные категории, относительно невелика.

Предъявите лицензию

Также с 1 апреля ужесточится контроль за деятельностью автошкол. Теперь эти организации должны иметь заключение ГИБДД о соответствии классов, автомобилей, площадок, тренажеров и литературы, следует из постановления правительства.

Автошколы не смогут получить и продлить лицензию на образовательную деятельность без заключения о соответствии учебно-материальной базы от ведомства. Кроме того, учеников таких организаций не допустят к сдаче экзамена на водительское удостоверение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Госавтоинспекция и раньше проверяла автошколы. Но в 2021 году требование отменили для того, чтобы закрепить его в федеральном законе, — отметил Виктор Кондрашин. — Это заняло три года, и за это время, к сожалению, очень многие недобропорядочные бизнесмены стали продавать справки. Теперь этот «праздник» закончится.

С экспертом не согласна Елена Зайцева. Она считает, что ничего кардинально не поменяется. Но нововведения фактически вводят двойной контроль за автошколами и увеличат административную нагрузку на образовательные учреждения.

В апреле 2023 года «Известия» писали о том, что за два года число автошкол в России уменьшилось на 15% — с 7 до 5,96 тыс.