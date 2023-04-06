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Число автошкол в России уменьшилось на 15% за два года

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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За последние два года число автошкол в России уменьшилось на 15% — с 7 тыс. до 5,96тыс., следует из данных аналитического сервиса «Контур.Фокус». Кроме того, ГИБДД в 2022 году выдало таким организациям на 12% меньше разрешительной документации, сообщили «Известиям» в МВД России.

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«Подразделениями Госавтоинспекции в 2021 году выдано 764 заключения о соответствии учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств. В 2022 году выдано 672 таких заключения», — говорится в сообщении ведомства.

Этот документ выдается автошколам каждые пять лет, и без него свою деятельность организации осуществлять не могут.

Особенно много автошкол закрылось с начала 2022 года, рассказал «Известиям» председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. По его словам, с рынка уходят в первую очередь небольшие и несетевые организации.

Санкции, уход иностранных автоконцернов, повышение цен на машины и комплектующие привели к тому, что автошколам приходится буквально выживать, считает генеральный директор «АвтоДрайвер» Михаил Бородачев.

«Сократилось число людей, которые могут позволить себе обучение. Меньше учеников — меньше выручка, а нам приходится платить за аренду помещений, обслуживать автомобили. Автошкола — это самоокупаемый бизнес, финансирование извне отсутствует», — рассказал «Известиям» эксперт.

Он подчеркнул, что стоимость аренды помещений поднялась на 30%, а обслуживание машин — почти на 40%. Логичный выход из ситуации — повышение цен на услуги, но сделать это непросто. Стоимость обучения на категорию «В» составляет 45 тыс. рублей, а для комфортной работы, школы должны должны поднять цену до 60 тыс. рублей.

«В нынешних условиях сделать это почти нереально, так как, если наша организация повысит стоимость, а соседняя нет, то и так небольшой поток учеников просто перейдет в другую школу», — подчеркнул Бородачев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Учебная тревога: за два года в России закрылось более тысячи автошкол

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