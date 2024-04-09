Врач предупредил о смертельной опасности обнаруженных в шаурме бактерий

«Роскачество» провело исследование шаурмы в Москве и Санкт-Петербурге на наличие кишечной палочки, листерий и золотистого стафилококка, обнаружив в большинстве из образцов те или иные бактерии. О том, чем может быть опасно употребление такой шаурмы, «Известиям» 9 апреля рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО» к.м.н. Андрей Поздняков.

Он отметил, что листериоз — достаточно тяжелое инфекционное заболевание, которое характеризуется пищевым путем передачи, разнообразием клинических проявлений и в ряде случаев тяжелым течением.

«У листериоза различают несколько форм, зависящих от общего состояния организма инфицированного, массивности инфицирования и ряда других факторов. Наиболее благоприятная форма — это ангинозная, ангинозно-некротическая, когда при заглатывании листерии возникает увеличение региональных лимфоузлов (шейные лимфоузлы), возникает ангина с высокой температурой. Эта форма благоприятная и лечится антибиотиками», — рассказал Поздняков.

Но есть менингиальная и другие неблагоприятные формы, которые, по словам врача, сопровождаются поражением внутренних органов, особенно центральной нервной системы. Такие формы нередко приводят к летальному исходу даже на фоне адекватной антимикробной терапии. Особенно опасен листериоз для женщин в период беременности, так как заболевание представляет серьезную угрозу для жизни будущего ребенка.

Говоря о золотистом стафилококке, он отметил, что это широко распространенный патоген. В пищу он чаще всего попадает либо с инфицированной кожи сотрудников общепита, которые готовят, либо через загрязнение продуктов воздушно-капельным путем, либо из-за некачественной обработки и промывки продуктов и т.д.

«Стафилококк характеризуется самыми различными проявлениями, но, как правило, при передаче пищевым путем, когда человек употребляет продукт, инфицированный золотистым стафилококком, возникают признаки кишечной инфекцией. Симптомы — рвота, лихорадка той или иной степени выраженности, боли в животе, диарейный синдром. Заболевание лечится антибиотиками, но если инфицирующая доза была большой, то может потребоваться и госпитализация с проведением интенсивной инфузионной терапии и т.д.», — предупредил специалист.

Иная картина, по его словам, возникает в случае, если золотистый стафилококк успел выработать токсин в продукте питания, но чаще всего это связано с молочными продуктами питания. В таком случае человек употребляет продукты, инфицированные не только стафилококком, но и уже имеющие большое количество самого стафилококкового токсина.

«Тогда возникает пищевая токсикоинфекция — острое пищевое отравление. Менее чем через два часа после употребления инфицированного продукта появляется неукротимая рвота, быстро нарастает тяжесть состояния, развивается обезвоживание. Таким пациентам, как правило, требуется стационарная помощь с промыванием желудка и оказанием интенсивной инфузионной терапии. Иначе может дойти до тяжелого обезвоживания и неблагоприятных исходов. Поэтому стафилококк в пище — это всегда опасно, а если доза инфицирования была высока, то стационарное лечение, как правило, гарантировано», — подчеркнул Поздняков.

Кишечные палочки, как рассказал врач, бывают разные. Кишечная палочка с нормальными свойствами, во-первых, является профитным микроорганизмом, то есть тем, который в норме может совершенно спокойно колонизировать слизистую оболочку толстой кишки и там совершенно спокойно жить.

Однако есть варианты данного микроорганизма, которые становятся условно патогенными для человека в силу мутации. Кишечная палочка очень распространена в природе, и если ее пытаться каким-то образом уничтожить — проводить антисептические обработки, то она приобретает условно патогенные свойства.

«Кишечную палочку чаще всего определяют в различных продуктах питания как маркер общей микробной загрязненности продукта. В случае, если количество кишечной палочки в каком-либо из продуктов превышает определенные допустимые концентрации, продукт считается микробиологически грязным, то есть он считается испорченным и имеющим микробиологическое загрязнение. И такие партии продуктов должны сниматься с продажи для потребителей», — обратил внимание специалист.

Как сообщило «Роскачество» накануне, были изучены пробы из 29 торговых точек. И только шаурма из точки I Need Doner, произведенной в Москве, оказалась безопасной. В остальных были выявлены те или иные нарушения, в том числе наличие указанных бактерий.

Так, в шаурме из «Ашана» был обнаружен золотистый стафилококк. Кроме того, в продукции из этой торговой сети и Chef Doner нашли листерии.

В продукции 15 торговых марок обнаружена кишечная палочка (Ozon fresh, Restoria, «Вкусвилл», Dostaевский, «Мираторг», «Глобус», «Самая вкусная шаурма», Chef Doner, «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Шаверно», «Кручу верчу», «Просто Вася», «Super кебаб»).

В сентябре прошлого года в Курской области скончалась в больнице одна из пострадавших при массовом отравлении шаурмой в городе Льгове, еще 14 человек проходили лечение.