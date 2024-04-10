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Врач рассказала о способах сбросить лишний вес к летнему сезону

Врач Тананакина: желающим похудеть следует исключить из рациона бананы и картофель
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Фото: Global Look Press/Bernd Jürgens/CHROMORANGE
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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина 10 апреля рассказала «Известиям», как сбросить лишний вес к летнему сезону.

Так, специалист рекомендует анализировать свой рацион — что, когда и в каком количестве вы съедаете. По ее словам, даже за неделю наблюдений можно понять, от чего стоит отказаться.

«Порцию необходимо разделить на четыре части: углеводы, белки, растительная клетчатка и жиры. При каждом приеме пищи должно быть как можно больше белка и растительной клетчатки: это поможет чувствовать сытость. Фрукты и овощи рекомендуется употреблять в первой половине дня, они ускоряют метаболизм и являются источником важных витаминов, минералов и антиоксидантов. Для желающих похудеть следует исключить из рациона картофель, морковь, свеклу, баклажаны, отдать предпочтение зеленым салатам, огурцам, редису, помидорам, сельдерею. Ввиду того что фрукты содержат глюкозу, рекомендуется их съедать не более 300–400 г в день. Исключить бананы и виноград ввиду их высокой калорийности», — сказала она.

Также нужно часто и много пить. Вода благотворно влияет на организм и ускоряет все обменные процессы. Кроме того, она помогает притупить чувство голода и уменьшает объемы съедаемой пищи, подчеркнула Тананакина.

«Будьте осторожны с алкоголем. Спиртные напитки высококалорийны, раздражают слизистую кишечника, что вызывает аппетит, а это влечет за собой большее количество съеденной еды. Во время похудения желательно совсем отказаться от употребления спиртного», — заявила собеседница издания.

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Следует заниматься физическими упражнениями. Рекомендованы следующие нагрузки: бег, плавание, катание на велосипеде, силовые упражнения, растяжка — три-пять раз в неделю по 30–60 минут в день (по вашему самочувствию и состоянию здоровья).

«Такой режим физической нагрузки поможет ускорить метаболизм, сжечь калории и увеличить мышечную массу. Нагрузка должна быть достаточной, чтобы разогнать метаболизм и сжигать калории, но не такой интенсивной, чтобы привести к переутомлению или травмам. Менее интенсивной, но не менее благоприятной для организма будет йога — она поможет поддерживать тонус мышц и снижать уровень накопившегося стресса», — сказала врач.

При этом Тананакина указала на важность сна. Она отметила, что недостаток сна может привести к изменению уровня гормонов, что повлечет за собой нарушение в обменных процессах и вследствие этого увеличение веса.

В марте фитнес-инструктор, работник стенда ОО РФСО «Локомотив» на ВДНХ Юлия Шведова рассказала «Известиям», что утренняя зарядка помогает быстрее проснуться и взбодриться, а также получить заряд положительных эмоций на день благодаря выработке «гормона радости» — серотонина.

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