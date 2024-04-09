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Путин внес в СФ кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Клишас: Путин внес в СФ кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда
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Фото: council.gov.ru
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Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда (ВС). Об этом 9 апреля в своем Telegram-канале написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступило представление президента России В.В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — написал политик.

Ранее, 4 апреля, комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Подносовой на пост председателя ВС.

До этого такое же решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей, уточняет «Газета.Ru».

Подносова начала юридическую карьеру в 1975 году в должности консультанта отдела юстиции Леноблисполкома. В 1990-м году она стала судьей, а в 2003 году — председателем Лужского городского суда Ленинградской области. В период с 2002 по 2012 год являлась членом совета судей Ленобласти. С 2016-го состояла в совете судей России, а в 2018 году была назначена председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

С 24 июля 2020 года — зампред Верховного суда России, председатель судебной коллегии по экономическим спорам.

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