Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Экс-депутат Саамского парламента Норвегии Сандра Эйра объявлена 9 апреля в розыск в РФ за наемничество на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Норвежка из интернационального легиона Украины Сандра Андерсен Эйра объявлена в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — сказано в сообщении.
Также на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы сообщается, что ее заочно арестовал Басманный суд столицы. Мера пресечения будет действовать два месяца с момента задержания или ее экстрадиции на территорию РФ.
В начале марта главное управление разведки минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона ГУР служат наемники из более чем 50 стран. Там признали, что среди них присутствуют в том числе ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
Тогда же Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине. Он отметил, что в стране осталось менее половины иностранных наемников.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.