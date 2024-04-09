Медики в Санкт-Петербурге извлекли из горла младенца части пластикового яйца
Хирурги в Санкт-Петербурге спасли жизнь младенца, врачи извлекли из глотки ребенка части пластикового яйца, из-за которых он перестал дышать. Об этом 9 апреля сообщил «Известиям» источник.
По его словам, девятимесячный мальчик утром в понедельник играл со старшим братом. В какой-то момент младенец проглотил часть пластикового яйца. Мать ребенка не смогла сама извлечь предмет и вызвала «скорую».
К моменту прибытия «скорой» мальчик перестал дышать, оказываемые процедуры ему не помогли, пациент был в тяжелом состоянии и медицинской коме экстренно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в лечебное учреждение.
Ребенку провели хирургическую реанимацию, достав из верхних дыхательных путей части пластикового яйца.
Накануне сообщалось, что в Ленинградской области врачи спасли ребенка, который проглотил более 100 магнитов. Операция прошла успешно, ребенок идет на поправку.