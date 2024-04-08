Проглотившего более 100 магнитных шариков ребенка спасли в Ленобласти

В Ленинградской области врачи спасли ребенка, который проглотил более 100 магнитов. Об этом 8 апреля в своем Telegram-канале сообщила администрация региона.

«Команда Детской областной больницы спасла двухлетнего малыша: он проглотил более сотни магнитных цветных шариков — как и все дети, из природного любопытства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такого количества инородных тел в желудочно-кишечном тракте местные специалисты еще не видели.

В пресс-службе региона отметили, что 100 магнитов извлекла заведующая эндоскопическим отделением Анастасия Васильева с помощью эндоскопа, а остальные удалила бригада хирургов. Операция прошла успешно, и ребенок идет на поправку.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Краснодаре из желудка шестилетней девочки извлекли 180 бусинок. Операцию по извлечению инородных предметов провел врач-эндоскопист Шалва Вардосанидзе. Отмечается, что родители вовремя обратились за помощью.

До этого, в апреле того же года, в Оренбурге врачи Центра детской хирургии спасли двух маленьких детей, проглотивших магниты и батарейки. Пациентам в срочном порядке сделали рентген, после этого провели срочные операции и извлекли инородные предметы. По словам хирургов, этой категории пациентов хирургическая помощь требуется незамедлительно, иначе в организме начинаются необратимые процессы.