Проглотивших 40 магнитов и две батарейки детей спасли в Оренбурге

В Оренбурге врачи Центра детской хирургии с начала этой недели спасли двух маленьких детей, проглотивших магниты и батарейки. Подробности РИА «Оренбуржье» рассказали в областном минздраве.

В начале недели в больницу доставили двухлетнего малыша, который проглотил 10 магнитов и две батарейки. А накануне, 13 апреля, в медицинское учреждение привезли еще одного ребенка, проглотившего более 30 мелких магнитов.

Пациентам в срочном порядке сделали рентген, после этого провели срочные операции и извлекли магниты и батарейки. Сейчас они находятся в реанимации, за ними наблюдают врачи, уточняет 56orb.ru.

По словам хирургов, которые приводит Урал56.Ру, этой категории пациентов хирургическая помощь требуется незамедлительно, иначе в организме начинаются необратимые процессы. Так, в пищеварительном тракте магнитные шарики притягиваются, что приводит к повреждению тканей.

Гораздо серьезнее, когда ребенок глотает батарейку. Она начинает окисляться в первые три часа. Также батарейка может прилипнуть к пищеводу, что провоцирует начало язвенного процесса.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в больнице умерла годовалая девочка. Это произошло спустя три месяца после того, как она проглотила батарейку.