В Петербурге умерла проглотившая батарейку девочка

В Санкт-Петербурге годовалая девочка скончалась в больнице через три месяца после того, как проглотила батарейку.

Обращение в полицию поступило 26 декабря, сообщается на информационном портале Piter.TV.

«Около трех месяцев назад девочка, находясь по месту жительства, по недосмотру матери проглотила круглую батарейку. Малышка проживала с 23-летней матерью и 26-летним отцом, который состоит на миграционном учете», — говорится на сайте.

4 декабря девочку в тяжелом состоянии госпитализировали из квартиры на Пионерской улице с диагнозом «инородное тело в кишечнике».

11 октября стало известно об отравлении в Оренбургской области четырехлетнего мальчика ртутью. Мать малыша рассказала, что ее сын ненадолго остался один в комнате. Он взял лежавший на диване термометр, начал играться с ним и откусил кончик.