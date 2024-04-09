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В МИД Китая выразили надежду на скорейшее прекращение огня на Украине

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Китай надеется, что огонь на Украине будет прекращен как можно скорее. Об этом во вторник, 9 апреля, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Что касается украинского вопроса, то основополагающими для Китая являются четыре принципа, предложенные председателем Си Цзиньпином. Надеемся, что огонь будет прекращен как можно скорее», — сказал министр.

Глава китайского дипведомства также указал, что в плоскости международной политики КНР никогда не совершает действий, которые могли бы привести к эскалации того или иного противостояния.

«Хочу подчеркнуть, что как ответственная крупная держава Китай всегда исходит из существа дела и самостоятельно определяет свою позицию», — обратил внимание он, добавив, что его страна предпочитает играть конструктивную роль на международной арене, «не подливая масла в огонь».

Ван И заключил, что необходимо рационально учитывать опасения всех сторон и искать устойчивое политическое решение, устраняющее как предпосылки, так и коренные причины конфликтов. В частности, по его словам, Китай поддерживает созыв международной конференции, на которую согласились бы и Россия, и Украина.

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Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине год назад. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации. Кроме того, в Пекине заявили о готовности дать площадку для встречи.

Ранее во вторник, комментируя этот документ, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия считает инициативу КНР по Украине более реалистичной по сравнению с тем, что предлагают страны Запада, активно поддерживающие киевский режим. Он также заявил, Россия готова к обсуждению на международном уровне серьезных предложений по ситуации на Украине с учетом современных реалий и законных интересов РФ.

В середине марта президент РФ Владимир Путинсказал, что Москва готова рассмотреть любые предложения о прекращении огня на Украине, однако в принятии решений Россия будет руководствоваться своими интересами. Глава государства подчеркнул, что поддерживает мирные переговоры, но только не потому, что у украинской армии заканчивается вооружение, а в том случае, если Киев действительно стремится выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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