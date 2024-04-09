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В МИД РФ назвали инициативу Китая по Украине достаточно реалистичной

МИД РФ: Москва считает реалистичным китайский план по Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия считает инициативу КНР по Украине более реалистичной, по сравнению с тем, что предлагают страны Запада, активно поддерживающие киевский режим. Об этом 9 апреля заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Инициатива Пекина, основанная на китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному, более реалистична», — указал он в беседе с ТАСС.

Как отметил Полищук, Россия признательна Китаю за стремление всячески способствовать урегулированию конфликта мирным путем, а также осознание главных первопричин его появления.

Год назад Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации. Кроме того, в Пекине заявили о готовности дать площадку для встречи.

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Ранее в этот же день Полищук заявил, что Россия готова к обсуждению на международном уровне серьезных предложений по ситуации на Украине с учетом современных реалий и законных российских интересов.

27 марта журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц написал, что конфликт на Украине может быть завершен уже в 2024 году. Обозреватель издания отметил, что военная и финансовая поддержка США Украины фактически заканчивается.

Президент РФ Владимир Путин заявлял 18 марта, что Москва готова рассмотреть любые предложения о прекращении огня на Украине, однако в принятии решений Россия будет руководствоваться своими интересами. Глава государства подчеркнул, что поддерживает мирные переговоры, но только не потому, что у украинской армии заканчивается вооружение, а в том случае, если Киев действительно стремится выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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