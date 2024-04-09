Подросток на электросамокате сбил шестилетнего мальчика на роликах в Москве
Подросток на электросамокате сбил шестилетнего мальчика на роликах в Москве, ребенок с серьезными травмами доставлен в больницу. Об этом 9 апреля сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел 7 апреля примерно в 16:30 на велопешеходной дорожке от улицы Хамовнический Вал в направлении Лужнецкой набережной. Ребенок на роликах оказался на пути 14-летнего подростка.
В результате столкновения шестилетнего мальчика госпитализировали. Предварительно, у него диагностированы закрытый перелом носа, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и тупая травма живота.
По данному факту начато расследование.
Ранее, 29 марта, в поселке Боброво Московской области четырехлетнего мальчика доставили в больницу после наезда электросамоката. Ребенок получил сотрясение головного мозга. Полиция начала проверку по данному факту.
В начале апреля Мосгордума призвала федеральные власти ускорить работу по ужесточению контроля за средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщалось в СМИ, предлагается ввести штраф в размере 30 тыс. рублей за пьяную езду на СИМ, 3 тыс. рублей за езду вдвоем и до 15 тыс. рублей за причинение вреда здоровью в ходе ДТП.