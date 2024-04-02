В Москве четырехлетний мальчик попал в больницу после наезда электросамоката
В Москве четырехлетнего мальчика доставили в больницу после наезда электросамоката. Об этом 2 апреля сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел 29 марта в Московской области в поселке Боброво. Ребенок получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Полиция начала проверку по данному факту.
Накануне депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб допустила усиление ответственности водителей электросамокатов. По ее словам, зачастую пользователи электросамокатов не осознают, какую угрозу создают для безопасности окружающих, в том числе и для себя.