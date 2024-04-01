Депутат допустила усиление ответственности водителей электросамокатов

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб допустила усиление ответственности водителей электросамокатов.

Ранее Московская городская дума обратилась в ГД с просьбой ужесточить наказание для водителей электросамокатов. В феврале в парламент внесли поправки, усиливающие ответственность водителей электросамокатов за пьяное вождение, разговоры по мобильному во время движения и другие нарушения. Рассмотреть эти поправки планируют в весеннюю сессию. В настоящее время проект находится в профильном комитете.

В беседе с агентством RunNews24.ru в понедельник, 1 апреля, Бессараб отметила, что поддерживает коллег в этом вопросе. По ее словам, зачастую пользователи электросамокатов не осознают, какую угрозу создают для безопасности окружающих, в том числе и для себя.

«Они могут выдавать себя то за пешеходов, то за водителей транспортного средства, пользуясь некоторыми лазейками в правилах дорожного движения. Особенно возмутительно, когда пользователь электросамоката едет в потоке автомобилей без шлема и других средств защиты на скорости около 50–60 км/ч», — отметила Бессараб.

Подобное, по ее словам, представляет опасность и для таких водителей, и для остальных участников дорожного движения. Она подчеркнула, что поддерживает ужесточение требований к пользователям электросамокатов: они могут ими пользоваться, но только соблюдая ПДД и не создавая проблем другим.

Бессараб добавила, что запрет электросамокатов как индивидуальных средств передвижения не является правильным решением. По ее словам, для них, например, можно выделить дополнительные дорожки в парковых зонах, чтобы люди могли наслаждаться видами и кататься и не создавать проблем для других, отмечает телеканал «360».

Ранее 1 апреля депутат Госдумы Александр Аксененко выступил с инициативой ввести правовое регулирование внедорожных мотоциклов, электросамокатов и электровелосипедов, а также прописать ответственность для их владельцев в виде штрафов в случае нарушения правил эксплуатации. По его словам, подобные виды средств индивидуальной мобильности зачастую перемещаются в недозволенных для них местах и создают аварийные ситуации, пишет НСН. Депутат указал на то, что именно электровелосипеды, которые могут развивать скорость до 25 км/ч, активно используются курьерами служб доставок. Они не подпадают под какое-либо регулирование.

31 марта преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT рассказал, что для продления «жизненного цикла» батареи электросамоката нельзя допускать ее полной разрядки. Подзаряжать устройство нужно при 10–15% зарядки аккумулятора и минимум до 90%. Использовать нужно только оригинальные зарядные устройства или станции. Он добавил, что в период, когда электросамокат не используется, важно соблюдать правила хранения батареи, указанные в инструкции.

28 марта пресс-секретарь одной из компаний по аренде самокатов Анастасия Шевченко в беседе с телеканалом «Звезда» напомнила, что управление электросамокатом запрещено передавать несовершеннолетним, на нем может находиться только один человек, нельзя ездить в пьяном виде, перед пешеходным переходом необходимо спешиваться.

25 марта в Москве начали устанавливать индивидуальные номера на доступные для аренды электросамокаты. Таблички с комбинациями из букв и цифр установлены как спереди, так и сзади электросамокатов.

Как отмечает ИА «Регнум», в Москве за первые девять месяцев 2023 года произошло 665 ДТП с участием так называемых средств индивидуальной мобильности, более чем в 95% случаев это были электросамокаты.

Также в марте в Мособлдуме сообщили, что в Московской области в 2023 году было совершено 10 млн поездок на электросамокатах. В 2024 году было зафиксировано только 4 млн поездок, отмечает агентство городских новостей «Москва». В Мособлдуме напомнили, что передвигаться на электросамокатах можно по велосипедной или велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов, а также по правому краю проезжей части, если нет зон, где разрешено движение средств индивидуальной мобильности.