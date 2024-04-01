Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил сотрудников специального летного отряда «Россия»
Туризм
Шри-Ланка до 30 апреля продлила для россиян бесплатный визовый режим
Общество
Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Политика
Гендиректором ЗАЭС назначен Владислав Исаев
Мир
Украинский экономист сообщил, что гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира
Общество
Власти Амурской области окажут семьям погибших горняков финансовую помощь
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Политика
ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС РФ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом безопасность в Черном море
Общество
Начальник ростовского МЧС угнал пожарную машину для проверки подчиненных
Общество
Семьи горняков рудника «Пионер» получат выплату их годового заработка
Общество
Депутат допустила усиление ответственности водителей электросамокатов
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Общество
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за действий нетрезвого диспетчера

Депутат допустила усиление ответственности водителей электросамокатов

Депутат Бессараб допустила усиление ответственности водителей электросамокатов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб допустила усиление ответственности водителей электросамокатов.

Ранее Московская городская дума обратилась в ГД с просьбой ужесточить наказание для водителей электросамокатов. В феврале в парламент внесли поправки, усиливающие ответственность водителей электросамокатов за пьяное вождение, разговоры по мобильному во время движения и другие нарушения. Рассмотреть эти поправки планируют в весеннюю сессию. В настоящее время проект находится в профильном комитете.

В беседе с агентством RunNews24.ru в понедельник, 1 апреля, Бессараб отметила, что поддерживает коллег в этом вопросе. По ее словам, зачастую пользователи электросамокатов не осознают, какую угрозу создают для безопасности окружающих, в том числе и для себя.

«Они могут выдавать себя то за пешеходов, то за водителей транспортного средства, пользуясь некоторыми лазейками в правилах дорожного движения. Особенно возмутительно, когда пользователь электросамоката едет в потоке автомобилей без шлема и других средств защиты на скорости около 50–60 км/ч», — отметила Бессараб.

Подобное, по ее словам, представляет опасность и для таких водителей, и для остальных участников дорожного движения. Она подчеркнула, что поддерживает ужесточение требований к пользователям электросамокатов: они могут ими пользоваться, но только соблюдая ПДД и не создавая проблем другим.

Бессараб добавила, что запрет электросамокатов как индивидуальных средств передвижения не является правильным решением. По ее словам, для них, например, можно выделить дополнительные дорожки в парковых зонах, чтобы люди могли наслаждаться видами и кататься и не создавать проблем для других, отмечает телеканал «360».

Законы движения: в Общественной палате обсудили изменения ПДД
В правила хотят внести более точные формулировки

Ранее 1 апреля депутат Госдумы Александр Аксененко выступил с инициативой ввести правовое регулирование внедорожных мотоциклов, электросамокатов и электровелосипедов, а также прописать ответственность для их владельцев в виде штрафов в случае нарушения правил эксплуатации. По его словам, подобные виды средств индивидуальной мобильности зачастую перемещаются в недозволенных для них местах и создают аварийные ситуации, пишет НСН. Депутат указал на то, что именно электровелосипеды, которые могут развивать скорость до 25 км/ч, активно используются курьерами служб доставок. Они не подпадают под какое-либо регулирование.

31 марта преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT рассказал, что для продления «жизненного цикла» батареи электросамоката нельзя допускать ее полной разрядки. Подзаряжать устройство нужно при 10–15% зарядки аккумулятора и минимум до 90%. Использовать нужно только оригинальные зарядные устройства или станции. Он добавил, что в период, когда электросамокат не используется, важно соблюдать правила хранения батареи, указанные в инструкции.

28 марта пресс-секретарь одной из компаний по аренде самокатов Анастасия Шевченко в беседе с телеканалом «Звезда» напомнила, что управление электросамокатом запрещено передавать несовершеннолетним, на нем может находиться только один человек, нельзя ездить в пьяном виде, перед пешеходным переходом необходимо спешиваться.

25 марта в Москве начали устанавливать индивидуальные номера на доступные для аренды электросамокаты. Таблички с комбинациями из букв и цифр установлены как спереди, так и сзади электросамокатов.

Как отмечает ИА «Регнум», в Москве за первые девять месяцев 2023 года произошло 665 ДТП с участием так называемых средств индивидуальной мобильности, более чем в 95% случаев это были электросамокаты.

Также в марте в Мособлдуме сообщили, что в Московской области в 2023 году было совершено 10 млн поездок на электросамокатах. В 2024 году было зафиксировано только 4 млн поездок, отмечает агентство городских новостей «Москва». В Мособлдуме напомнили, что передвигаться на электросамокатах можно по велосипедной или велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов, а также по правому краю проезжей части, если нет зон, где разрешено движение средств индивидуальной мобильности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024