В Москве откроются центры ментального здоровья

В Москве в ближайшие месяцы запустят два пилотных центра ментального здоровья. Об этом заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в эфире телеканала «Россия 24» 8 апреля.

По ее словам, решение об открытии таких центров было принято по поручению мэра столицы Сергея Собянина. В этих учреждениях горожане смогут получить комплексную психолого-психотерапевтическую помощь, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ракова отметила, что, если москвичам понравится пилотный проект, его сделают базовым и сформируют сеть на территории всей столицы, уточняет «Москва 24». Заммэра добавила, что речь идет о полном амбулаторном лечении в случае стресса, посттравматических синдромов, различных невротических состояний и даже при снижении настроения. Также специалисты будут консультировать по избавлению от тревожности и страха, по решению конфликтов, пишет РИАМО.

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