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Эксперт назвала способы научиться радоваться понедельникам

Эксперт по планированию Федосеева: день лучше начинать с самых неприятных дел
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Основательница бренда канцелярии для продуктивности Remarklee и эксперт по планированию Елена Федосеева рассказала в четверг, 4 апреля, о способах научиться радоваться понедельникам. Эксперт посоветовала для начала составить планы на неделю.

По словам Федосеевой, мозг перестает тревожиться, когда планы оказываются перед глазами. Для составления расписания она рекомендовала воспользоваться следующим — сначала выгрузить на бумагу без какого-либо порядка и логики все свои мысли, планы, идеи и задачи. Затем рассортировать их при помощи Матрицы Эйзенхауэра, благодаря которой можно определить важные и срочные задачи, дела, которые можно делегировать, а также то, что следует исключить из своей жизни. После этого необходимо равномерно распределить задачи по всей неделе.

«Не забывайте планировать отдых после работы и выходные. В противном случае следующая неделя может выдаться очень сложной», — предупредила эксперт по планированию в беседе с Lenta.Ru.

По ее мнению, продуктивнее всего начинать день с «лягушек» — самых неприятных задач, за выполнение которых не хочется браться.

«Составьте список таких дел и начинайте с них свой понедельник. Почему делать их лучше с утра? Всё дело в физиологии. Решение неприятных задач дарит гордость за свои достижения, восторг лимбической системы и выработку гормонов радости на всю неделю вперед», — рассказала Федосеева.

Она также призвала самим планировать приятные моменты.

«Самый простой способ: запланировать в течение дня перерывы для удовольствия. Например: в 11:00 я пью кофе с корицей и слушаю подкаст, в 14:30 — иду на 20-минутную прогулку, а в 19:30 — занимаюсь йогой по любимым видеоурокам из YouTube», — объяснила эксперт.

Она добавила, что полезно как можно чаще улыбаться — даже не совсем искренняя поначалу улыбка способна повлиять на психологическое состояние человека и улучшить самочувствие. Еще полезно смеяться, отметила специалист.

При этом для сокращения количества потребляемого негатива Федосеева посоветовала поменьше читать новости.

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1 апреля психолог по расстройствам пищевого поведения, эксперт сервиса здоровых готовых рационов с доставкой Grow Food Ксения Забатурина заявила в беседе с «Известиями», что переедание является естественной реакцией организма на стресс.

Специалист отметила, что человек может развить в себе навык нормального питания во время стресса. В первую очередь это регулярные приемы пищи, передает RT.

Ранее, 27 марта, психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Людмила Шушкина рассказала, что регулярная физическая активность и занятия спортом не только полезны для здоровья тела, но и благотворно влияют на психологическое состояние, сообщает телеканал «360».

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