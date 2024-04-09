В Китае предупредили США об ответных мерах на санкции

Предупреждение о потенциальных санкциях Запада в сторону Китая от министра финансов США Джанет Йеллен неразумно, так как КНР готова принять ответные меры. Об этом 9 апреля сообщила газета Global Times.

Отмечается, что опрошенные изданием эксперты видят в сотрудничестве Китая и России попытки нормализовать ситуацию на Украине, поэтому расценивать нормальную торговлю между странами как «поддержку» будет неразумно. Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь заявил, что у КНР есть свои мотивации и принципы в направлении развития отношений с крупными державами, такими как Россия и США.

«Мы никогда не будем вмешиваться во внутренние дела других стран и не будем вмешиваться в связи между другими странами, поэтому мы надеемся, что США смогут проявить такое же уважение к китайско-российским отношениям», — сказал Ян Цзинь в комментарии газете.

Ученый из Китайского национального института международного обмена и судебного взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Цуй Хэн отметил, что время визита Лаврова также «подчеркивает сложность взаимодействия между Китаем, Россией и США», так как оно пересекается с периодом, в который страну посетит министр финансов США Джанет Йеллен.

«Мы находимся в наиболее гибком положении, в то время как у США и России очень ограниченное пространство для выхода из текущей ситуации и враждебности в их отношениях. Для Китая важно сохранять гибкость, поскольку мы не поощряем перевес одного над другим», — подчеркнул Цуй Хэн.

Ранее, 26 февраля, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что КНР выступает против санкций США из-за якобы связей с РФ и примет меры для защиты своих компаний.

23 февраля США ввели новые санкции, которые помимо российских компаний затронули фирмы из Китая, Вьетнама, Германии, Кипра, Киргизии, Лихтенштейна, Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сербии, Турции, Финляндии и Эстонии.

Помимо этого, Мао Нин 20 февраля указала, что Китай считает введение санкций со стороны США против местных компаний из-за сотрудничества с Россией неприемлемым.

До этого, 17 февраля, министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном потребовал от Вашингтона отмены введенных против Пекина санкций. Помимо этого Ван И призвал США придерживаться политики «одного Китая» и содействовать поддержанию мира в Тайваньском проливе.